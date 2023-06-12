Karakan Holding yılda 1 milyon 300 bin ton tarım ürünü işliyor

“En Güzel Çay Doğuş Çay” sloganı ile akıllarda yer edinen marka, Karakan Holding’e bağlı Doğuş markası ile şeker, salça, soğuk çay ve limonata üretimi gerçekleştiriyor. Aynı zamanda cips kategorisinde Cipso, Patos ve Çerezos markaları ile faaliyet gösteriyor. Tüm markalarını kendi üretim tesislerinde üreten Karakan Holding en önemli önceliğini kalite olarak belirtiyor. Tarım sektörü dışında enerji sektörüne 70 milyon yatırım yapan şirket fabrika çatıları ve tarıma elverişsiz arazilerde güneş panelleri kurmaya devam ediyor. 2023 yılında Afyonkarahisar’da güneş paneli üretim fabrikasını da kurarak Enerji sektöründe Karakan Enerji olarak faaliyet gösteriyor.

Yıllık 50 bin ton çay üretim kapasitesine sahip

Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, yüzde 100 yerli sermaye ile büyüyen nadir Türk şirketlerinden biri olduklarını dile getirerek; “1985 yılında kurulan şirketimiz yatırımlarına ilk olarak dökme çay ile başladı. Rize’deki 5 üretim fabrikamız ve Ordu’daki paketleme fabrikamızla yıllık 50 bin ton çay üretim kapasitesine sahibiz. Lezzetini Karadeniz’den alan bu taze çaylar, yüksek teknolojiyle harmanlanıyor ve Türkiye’nin dört bir yanına doğru yola çıkıyor. Çay, Türkiye ekonomisinde, tarımında ve bölge insanının yaşamında çok önemli bir yere sahip.

Türkiye, dünyada çay tüketiminde birinci, üretiminde beşinci sırada yer alıyor. Sudan sonra en fazla tüketilen içecek ise çaydır. 2016 yılında TEMA Vakfı ile başlatılan Her Dem Toprak İçin projesiyle çay topraklarının iyileştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için eğitim, farkındalık ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır. 55 bin çay çiftçimiz ile sürdürebilir çay tarımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çay sektöründe dünyanın en modern teknolojisiyle donatılmış tesislere sahibiz. Tüketicilerimize kaliteli ürünler sunuyoruz. İşimizi aşkla yapıyoruz, gönül veriyoruz ve bunun için çok çalışıp, sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde uluslararası sertifikasyonlarla hem iç hem de dış piyasada faaliyet göstermekteyiz” ifadelerini kullandı.