Karaköy Güllüoğlu, 50 yıl sonra yeni mağazasında

Karaköy Güllüoğlu, 50 yıl aradan sonra yeni mağazasında hizmet vermeye başladı. Bin 400 metrekare kapalı alanının yanı sıra 300 metrekare açık avluya sahip yeni mağaza, arka bahçesindeki bağlantı ile Karaköy’ün merkezinde bir pasaj olarak konumlanıyor. Karaköy Güllüoğlu, ticarethaneden çok semtle beraber yaşayan kamusal bir alan olarak planladığı yeni mağazasında, misafirlerine keyifli vakit geçirebilecekleri bir atmosfer yaratmayı amaçlıyor.

Şubeleşmek yerine kendi içlerinde dikey büyümek istediklerini belirten Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü, “Yıllardır Karaköy’de yer alan tek mağazamızla hizmet veriyoruz. Bu geleneği bozmadan, taşındığımız yeni yerimizde de tek noktada konuklarımızı ağırlamayı sürdüreceğiz. Karaköy Güllüoğlu’nun bizim için bir ticarethaneden çok daha öte anlamı var. Bizler birer tüccardan öte, işine gönül vermiş sanatkarlarız.” diye konuştu.