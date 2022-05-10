Karaköy Güllüoğlu ve İSMEK, kadın baklava ustaları yetiştiriyor

Karaköy Güllüoğlu, yeni iş birlikleriyle sektöre yönelik yenilikçi projelerine devam ediyor. Karaköy Güllüoğlu, son olarak Enstitü İstanbul İSMEK iş birliğinde baklavacılık zanaatını gelecek nesillere aktarmak için eğitimler vermeye başladı. Kadın ustalara öncelik vererek, baklava ustaları yetiştirmek için hazırlanan eğitim programı kapsamında baklava hamuru ve inceliklerine dair dersler veriliyor. Yeni eğitimler gelecek ay başlıyor.

Katılımcılar mülakatla belirlenecek

Baklava Yapımı Atölyesi eğitimine 16-45 yaş arasında olan kadın ve erkek baklava ustası adayları, giris.ibb.istanbul adresinden eğitime kayıt yaptırabiliyor. Yapılan başvurular sonrasında öğrenci adayları, Enstitü İstanbul tarafından mülakatla seçiliyor. Sektörel deneyime sahip, bu sektörde çalışma isteği olan ya da daha önce “Hamur Teknikleri” konusunda eğitim alan adaylar, Enstitü İstanbul İSMEK Bahçelievler Mutfak Sanatları Okulu’ndaki “Baklava Yapımı Atölyesi” eğitimine başvuruda bulunabiliyor. Eğitim toplam 40 saat devam ediyor ve eğitim sonunda katılımcılara Enstitü İstanbul İSMEK Katılım Belgesi veriliyor.

Başarılı olanlar, Karaköy Güllüoğlu’nda istihdam edilecek

Bu yıl içinde başlayan eğitim programının katılım, içerik ve değerlendirme kriterleri ışığında geliştirilerek 2023 yılında da devam etmesi planlanıyor. Enstitü İstanbul İSMEK ve Karaköy Güllüoğlu’nun birlikte hazırladığı eğitim programı kapsamında, öğrencilere Karaköy Güllüoğlu ustaları ve eğitmenlerinin sunduğu ders içerikleriyle uygulamalı olarak ustalık becerileri aktarılıyor. Bahçelievler Mutfak Sanatları Okulu’nda bulunan ‘Baklava Yapımı Atölyesi’ eğitimini başarıyla tamamlayan katılımcılar, yüzde 80’i kadın olacak şekilde, Karaköy Güllüoğlu bünyesinde üretim kadrolarındaki ekiplere dahil edilerek İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığı ile istihdam ediliyor.

İlk eğitimin başarıyla tamamlanmasının ardından 4 kişi baklava ustası adayı olarak Karaköy Güllüoğlu ekibine katıldı. Karaköy Güllüoğlu, yıl içinde devam edecek eğitimlerle birlikte 2022 sonuna kadar usta sayısını artırmayı hedefliyor.

“Her sektörde kadın istihdamı öncelikli olmalı”

Kadın istihdamı konusunda önceliklerini ve hassasiyetlerini dile getiren Karaköy Güllüoğlu’nun kadın yöneticileri Ebru Güllü ve Tuğba Güllü, şunları kaydetti: “Tüm sektörlerin bu konuda önemli adımlar atması gerektiğini düşünüyoruz. Biz Karaköy Güllüoğlu olarak kendi alanımızda daima öncü olduk, kadın istihdamı konusunda da ilham olmak istiyoruz. Kadın konusunun artık özel ilgiye ihtiyaç duymadan tüm kadrolara, iş alanlarına, sektörlere yerleşmesini arzu ediyoruz. Baklava ustası olmak isteyen herkese, özellikle kadınlara bu konuda tüm katkıyı sağlamaya hazırız.”