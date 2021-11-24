Karali Çay, Amerika pazarına giriyor

Barış SEDEF /İ STANBUL

Rize’de dört lokasyonda üretim yapan, sonrasında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Mersin’e açtığı bölge müdürlükleriyle Türkiye genelinde çay tiryakilerinin taleplerini karşılayan Karali Çay, ihracat tarafında da önemli girdiler elde etmeye odaklandı. Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali, uzun zamandır Amerika pazarına yönelik araştırmalar yaptıklarının altını çizerek, “Bu konuda çeşitli e-ticaret platformlarıyla ön görüşmeler yapıyoruz. Bunun yanı sıra pazar araştırmalarımızı Türk ve yabancı firmalarla görüşmeler gerçekleştirerek sürdürüyoruz. Faaliyet göstereceğimiz pazarlara da marka başvurularımızı yapacağız. E-ticaret platformları üzerinden bölgeye yayılarak hem bilinirliğimizi hem de hedef kitlemizi genişleteceğiz. Bunun için ihracat departmanımızı güçlendirdik. Fizibilite çalışmalarımıza başladık. Bölgede geniş çaplı pazar araştırmalarımız ve bayilikler oluşturma konusunda görüşmelerimiz sürüyor” şeklinde konuştu. Yeni ürünlerle ilgili Ar-Ge çalışmalarının da devam ettiğine dikkat çeken Karali, “Çalışmalarımızı sonuçlandırdıktan sonra ürün çeşitliliğimizi de artıracağız. Bu hususta üniversitelerle dirsek temaslarımız devam ediyor” diye konuştu.

Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi’nde Altın Lezzet ödülünü aldı

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen 3. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi’nde ‘Altın Lezzet’ ödülünü aldıklarına dikkat çeken Mustafa Karali, “Müşterilerden gelen talepleri odak noktasına almamız ve kaliteli çaya ulaşma konusunda yaptığımız çalışmalar bize yeni ödüller getirdi. Daha önce de Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği tarafından gerçekleştirilen Avrasya Kalite Ödülü’ne layık görüldük. Bu başarılarımızı ihracatla taçlandıracağız” ifadelerini kullandı. Organik çay üretimi konusunda da uluslararası belgelere sahip olduklarını kaydeden Karali, “2005 yılında organik çay üretim iznini alan ilk firma olduk. Buna ek olarak 2015 yılında başlattığımız yeşil çay Ar-Ge çalışmaları neticesinde, 2020 yılında üretimini kendine has koku, tat ve fiziki görüntüsüyle en doğal şekliyle gerçekleştirerek, ülkemizde yeşil çay üreten firmalar arasındaki yerimizi aldık ve 2021 yılında da bu ürünü ambalajlayıp satışına başladık. Ayrıca çay makineleri ve kazanlarının da üretim ve pazarlama çalışmalarını yapıyoruz” dedi.

Lojistik alanında yeni yatırımlara imza attı

Firma olarak iç pazardan yoğun talep aldıklarına dikkat çeken Mustafa Karali, “Çay sevkiyatı konusunda Rize’den Türkiye’nin diğer kentlerine dağıtım konusunda tır bulmada güçlük yaşıyoruz. Biz de bu sorunu aşmak adına dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen lojistik yatırım yapmak mecburiyetinde kaldık. Yapmış olduğumuz bu yatırımlar neticesinde araçlarımızı teslim aldıktan sonra iç pazardaki lojistik sorununu çözerek, talepleri daha rahat bir şekilde karşılıyor olacağız” değerlendirmesinde bulundu.