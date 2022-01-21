Karali’den organik yeşil çay üretimi

Barış SEDEF / İSTANBUL

Karali Çay organik yeşil çayın imalat iznini alarak üretim yapmaya başladı. 2005 yılında organik çay üretim izinin aldıklarını kaydeden Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali, “Dünyada organik gıdaya doğru hızlı bir geçiş var. Bunu görerek 2000 yılında organik siyah çayın belgelendirme başvurularını yaptık. 2005 yılında ise organik siyah çayın üretim iznini alarak ürettiğimiz organik ürünlerin ambalajlama ve pazarlama süreçlerine başladık.” dedi.

2020 yılında kendilerine özgü yeşil çay üretimine başladıklarına dikkat çeken Karali, “Bir üniversiteyle ortak çalışmalar sürdürdük. 2020’de üretime başladık. 2021’de ise paketleme ve pazarlama çalışmalarına hız verdik. Bu titiz çalışmalardan sonra organik yeşil çaya yönelik üretimlerde yapmaya başladık. Organik yeşil çayı da 2022’nin ilk çeyreğinde piyasaya süreceğiz. Bu süreçte belgelendirme firmalarıyla çalıştık ve organik çayın üretim yerlerinde ölçümler yapılarak bu yönde ilerlemeler kaydettik. Belgelendirme şirketi bölgeye gelerek üretim izniyle ilgili çalışmaları tamamladı. Bu çalışmalar neticesinde organik yeşil çay üretim iznini aldık. Belirtilen şartlara uyarak organik yeşil çayın üretimini yapıyoruz. Pazarlama çalışmalarımızı da sonuçlandırdıktan sonra ürünümüz piyasada yerini alacak.” açıklamasında bulundu.

“Farklı aromalara yönelik çalışmalarımız sürüyor”

Organik yeşil çayın pazarlaması konusunda da çalışmalar yaptıklarını dile getiren Karali, “Gelen taleplere göre üretimlerimizi artıracağız. Bu kapsamda gelen siparişlere göre butik üretimler yaparak ihracat alanında da ciddi girdiler elde etmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Pandemiyle birlikte yeşil çaya yönelik taleplerin artış gösterdiğini kaydeden Karali, “Ülkemizde yurt dışından da yeşil çay ithal ediliyor. Yaptığımız üretimlerle ithalatı da engelliyoruz. Yeşil çayın tüketimini artırmak için farklı aromalara yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Bu çalışmalarımızı sonuçlandırdıktan sonra yeşil çaylara yönelik ürün çeşitlerimizi de artıracağız.” şeklinde konuştu.

İhracat ayağında ise Amerika kıtası başta olmak üzere İngiltere ve Avrupa ülkelerine pazar araştırmalarının sürdüğünü aktaran Karali, “E-ticaret platformları üzerinden bölgeye yayılarak hem bilinirliğimizi hem de hedef kitlemizi genişleteceğiz. Bunun için ihracat departmanımızı güçlendirdik. Fizibilite çalışmalarımıza başladık. Bölgede geniş çaplı pazar araştırmalarımız ve bayilikler oluşturma konusunda görüşmelerimiz sürüyor.” dedi.

İç pazardan yoğun talepler almaya başladı

Rize’de 4 lokasyonda üretim yapan, sonrasında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Mersin’e açtığı bölge müdürlükleriyle çaya talebini karşılayan Karali Çay, iç piyasadan da yoğun talepler almaya başladı. Bu talepleri karşılamak adına lojistik yatırımları gündeme aldıklarına dikkat çeken Mustafa Karali, “Çay sevkiyatı konusunda Rize’den Türkiye’nin diğer kentlerine dağıtım konusunda tır bulmada güçlük yaşıyoruz. Biz de bu sorunu aşmak adına dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen lojistik yatırım yapmak mecburiyetinde kaldık. Yapmış olduğumuz bu yatırımlar neticesinde araçlarımızı teslim aldıktan sonra iç pazardaki lojistik sorununu çözerek, talepleri daha rahat bir şekilde karşılıyor olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.