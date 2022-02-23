Karali’ye ‘Avrupa Kalite’ ödülü

Karali Çay, Lobin International tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen ‘Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi’nde ‘Avrupa Kalite’ ödülüne layık görüldü. Londra’da gerçekleşen ödül törenine katılan Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali, Karali Çay’ı kurdukları 1993 yılından bu yana kaliteden taviz vermediklerini söyledi. Karali, kalitenin yanı sıra Ar-Ge çalışmalarıyla ürün portföylerini demlik ve bardak poşet gruplarıyla genişlettiklerini bildirdi.

Yurt dışında yaptıkları Ar-Ge ve pazar araştırmalarında özellikle Avrupa’da organik ürünlere talebin arttığı tespitinde bulunduklarını aktaran Karali, 2005’te organik çay üretim izni alarak, organik grubunda dökme, demlik ve bardak poşet gruplarında ürünler geliştirerek bunları nihai tüketicinin beğenisine sunduklarını bildirdi.

“Dökme ve demlik poşet gruplarında çalışmalar sürüyor”

2015’te ise yeşil çay Ar-Ge çalışmalarına başlattıklarını anlatan Karali, “2020’de ise Türk damak tadına uygun kendine özgü yeşil çay deneme üretimine başladık. 2021’de de paketleme ve pazarlama çalışmalarına hız vererek, dökme demlik ve bardak poşet gruplarında ürettiğimi ürünleri tüketici beğenisine sunduk. Bu sene de organik yeşil bardak poşet çayı tüketiciyle buluşturduk. Bunun yanı sıra dökme ve demlik poşet gruplarında da çalışmalarımız sürüyor. Bu ürünlerin paketlemesini en kısa sürede yapılacağız.” şeklinde konuştu.

Yurt dışı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Mustafa Karali, “İhracat alanında yaptığımız hedef pazar araştırmaları neticesinde; 2021 yılının sonunda, 27 Avrupa ülkesine ek olarak Madrid Protokolü’nde bulunan ülkeler arasından, 15 hedef ülkeyi seçerek yurt dışı marka tescili (Wipo) müracaatında bulunduk.” dedi.