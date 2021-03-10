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Karantina döneminde Lego'dan rekor kâr

Lego, oyuncakları karantina döneminin kazananı olurken rekor kâr etti

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Lego, her yaştan tüketicinin karantinalar süresince ikonik oyuncak tuğlalarına yönelmesiyle geçen yıl rekor satış ve kar elde etti.

 Danimarkalı oyuncak şirketi, net karının yüzde 19 artarak 9.9 milyar krona (1.6 milyar dolar) yükseldiğini duyurdu.

Şirketin satışları da yüzde 13 artışla 43,7 milyar krona yükseldi.

CEO Niels B. Christiansen başkanlığındaki Lego, renkli yapı taşlarını dijitalleştirilmiş öğelerle birleştiren online platformlara ve ürünlere büyük yatırım yaptı.

Şirket, geçen yıl markalı fiziksel mağazalarını yaklaşık yüzde 25 artırarak global varlığını 678 mağazaya çıkardığını duyurdu.

Kaynak: Matriks