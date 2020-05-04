Karantinada müzik aleti satışları 7’ye katlandı

04 Mayıs 2020

Selenay Yağcı

Koronavirüs tedbirlerinden en çok etkilenen sektörlerin başında konser, tiyatro ve sinema sektörleri geliyor. Ancak eve kapandığımız bu karantina döneminde hobilere tutunduk. Bu hobilerin başında da müzik geliyor. Satışlarının yüzde 68’i hobi amaçlı olan Zuhal Müzik’in internet satışları nisan ayında 7 kat arttı. En çok satılan ürünler ise gitar, piyano ve DJ ekipmanları… Bu süreçte Türkiye çapındaki 10 mağazasını kapatan şirket, hal böyle olunca online müzik eğitimlerine de başladı.

Bu süreçte birçok insanın evde kendini geliştirmek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkartmak üzere farklı deneyimler yaşamak istediğini vurgulayan Zuhal Müzik Pazarlama Direktörü Umur Sungurlu, Deloitte'a göre ‘hobi’ sektörü de en çok rağbet gören alanların başında geldiğini belirtti. Sungurlu, hobi sektöründe yer alan marka olarak, talebi karşılamak ve iyi hizmet vermek üzere yeni yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Her yer yıl Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz geleneksel Garage Sale kampanyamız ile büyük bir indirim sunuyoruz, o yüzden satışların daha da artabilir” dedi.

Dijitalleşmekte olan müzikle beraber, elektronik müziğin de popülerlik kazandığını ifade eden Sungurlu, “Dolayısıyla, DJ ekipmanlarının da içinde bulunduğu Studio/PC kategorisi en çok ilgi gören kategorilerden bir tanesi. Tabii, biz de dünyadaki yeni çıkan teknolojiyi ve markaları takip ederek, bunları Türkiye'ye getiriyoruz. Native Instruments, Roland ve Akai Professional gibi markalara bu kategoride ilgi yüksek.” diye konuştu.

Hali hazırda İstanbul Acıbadem, Maslak ve Küçükyalı'da konumlanan Zuhal Akademi bünyesindeki öğrencilere online eğitim verdiklerini kaydeden Sungurlu, “Gün geçtikçe öğrenci sayımız artıyor. Şu an toplamda 320 öğrenciye, M.E.B. onaylı müzik eğitimi sunuyoruz. Önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek kampanyalar ile bu sayının daha yukarı çıkacağını inanıyoruz” dedi.

Aileler çocuklarına online hobiler arıyor

Bu süreçte çocukların sürekli evde, ebeveynlerin de çocuklarını oyalamanın yolunu aradıklarını belirten Sungurlu, “Bir yandan okullardaki uzaktan eğitim sistemi devam etse de özellikle haftasonları okul çağındaki çocukların online müzik eğitim süreçleri de artmaya devam ediyor. Geçen 10 yıla göre Türkiye'deki aileler bilinçlenerek, çocuklarına yeni bir oyuncak/oyun konsolu almak yerine müzik enstrümanı almayı tercih ediyor” diye konuştu. Online hizmet platformu Armut, çocuklar için özel ders taleplerinin arttığını belirtti. Bu süreçte ebeveynlerin uzaktan yapılabilen hobi özel derslerde; piyano, gitar, şan, keman, yan flüt ve resim özel dersleri öne çıkıyor.

Kendi enstrümanlarını da üretiyor

Sungur, Zuhal Müzik'in, İstanbul’da enstrüman çalmaya başlayan hemen hemen herkesin ilk adımını attığı, bir şekilde ilham aldığı yerlerden biri olduğunu belirtti. Yaklaşık 40 yıl önce Galata’da 20 metrekarelik bir dükkanda başlayan, şu anda Türkiye’nin en büyük distribütörlerinden biri olan Zuhal Müzik’in Türkiye’de 10 mağazası var. Mağazalarında kayıt, prova, dans stüdyolarının ve performans sahnesinin de yer aldığı enstrüman eğitim alanlarının bulunduğu alanlar da var.

Ayrıca pazarın ihtiyaçları doğrultusunda, her kategoride daha ulaşılabilir fiyatlarda başlangıç ve öğrenci seviyesinde ürettirdiği ürünleri de var. Sungurlu, burada en hassas olduğu noktanın enstrümanların gerçekten çalınabilir olması ve öğrencinin gelişimine olanak vermesi olduğunu belirtiyor. Geçen yıl önceki yıla göre yüzde 33’lük büyüme ile 21.6 milyon dolar ciro yaptıklarını söyleyen Sungurlu, tarihi bir rekor kırdıklarını belirterek, “2019 yılı içinde toplamda 26 milyon TL’lik yatırım yaratarak, markamıza yeni bir kimlik kazandırdığımız Zuhal Konsept mağazalarını İstanbul ve Adana’da açmamızın faydası oldukça büyük” dedi.

Müzik enstrümanı pazarı 19 milyar dolar

Toplam müzik enstrümanı pazarı dünyada 19 milyar dolar. Bunun neredeyse yüzde 40'ı Amerika'ya ait ve listenin ilk sırasında yer alıyor. Amerika'da kişi başına müzik enstrümanı harcaması 21.18 dolar. Amerika'dan sonra sırasıyla; global satışların yüzde 13.1'i Japonya, yüzde 7.1'i Çin, yüzde 6'sı ise Almanya gibi ülkeleri kapsıyor. Sungurlu, Türkiye’de veri olarak yalnızca TÜİK'ten her yıl ithalat rakamlarını aldıklarını kaydederek, “Türkiye'de müzik enstrümanı pazarının yaklaşık olarak 90 milyon dolar olduğunu söyleyebiliriz. Kişi başına düşen enstrüman harcamamız sadece 1.1 dolar. Bu rakamlar daha çok motive ediyor. Nüfusu 83 milyon, yaş ortalaması ise 32.4 olan Türkiye'nin çok büyük pazar potansiyeline sahip olduğunu ve sektörümüzün daha emeklediğini düşünüyoruz” dedi.