Karayel Nakliyat, filosunu Volvo Trucks araçlarla büyütmeye devam ediyor

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks, Karayel Nakliyat’a 3 adet Volvo FM500, 15 adet Volvo FH460 kamyon teslimatı gerçekleştirdi. Böylece firmanın 50 araçlık filosundaki Volvo Trucks kamyonların sayısı 23’e ulaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karayel Nakliyat firma sahibi Erol Afacan, Volvo Trucks’ın sunduğu ayrıcalıklı hizmetten memnun olduklarını söyledi. Zorlu bir iş kolunda faaliyet yürüttüklerini ifade eden Afacan, "Bizi yolda bırakmayacak, herhangi bir sorunla karşı karşıya kaldığımızda yanımızda olacağını bildiğimiz markayı tercih etmek istedik. Volvo Trucks da böyle bir marka. Ürünlerin yakıt tasarrufu, sağlamlığı ve yüksek ikinci el değeri de kararımızda etkili oldu. Biz Volvo Trucks ile çalışmaktan oldukça memnunuz, iş birliğimizim uzun yıllar devam etmesini diliyoruz.” dedi.