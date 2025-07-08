Karbon nötr geleceğe 5 milyon euroluk yatırım

Başak Nur GÖKÇAM /ANKARA

basaknur.gokcam@dunya.com

Kimya sektörünün, üretim süreçlerinde­ki yüksek enerji tüke­timinin yanı sıra hammadde kullanımı nedeniyle de küre­sel karbon emisyonlarında yaklaşık yüzde 5-6’lık bir pa­yı bulunuyor. Sektör, yalnız­ca çevresel etkileriyle değil, aynı zamanda sürdürülebilir çözümler sunma potansiye­liyle de stratejik önemde. Bu nedenle de kimya sektörünün dönüşümünde anahtar rol üstlenen paydaşların, hayata geçirdiği yatırımlar hem sür­dürülebilir kalkınma hedef­lerine ulaşmada hem de geze­genin geleceğinde rol sahibi konumda yer alıyor. ‘Çamaşır ve Ev Bakım Ürünleri’, ‘Güzel­lik ve Kişisel Bakım Ürünleri’ ve ‘Yapıştırıcı Teknolojileri’ olmak üzere sektörde üç ana kolda 62 yıldır faaliyet göste­ren Türk Henkel de bu kapsamda ve temelde dö­nüşüm bilinciy­le neredeyse bir­çok yatırımını sürdürülebilirlik odağında gerçek­leştiriyor.

Gebze, Tuz­la ve Ankara’da üretim tesisleri­nin olduğu bilgisini paylaşan Türk Henkel Yürütme Kuru­lu Başkanı ve Henkel Tüketi­ci Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız, “Bu yıl tüketici markaları üretiminin tama­mını operasyonel verimlili­ğimizi artırmak ve üretim ka­biliyetimizi değişen pazar ihtiyaçlarıyla uyumlu hale ge­tirmek için Ankara’daki fab­rikanın bünyesine taşıdık. Bu geçişle birlikte operasyon­larımızı sadeleştirmeyi he­defledik. Bu birleşmenin te­melinde, Tüketici Markaları İş Birimi’mizi tek çatı altın­da toplayarak daha çevik, es­nek ve aynı zamanda daha dü­şük maliyetli bir tedarik zin­ciri yönetimi yapısına ulaşma hedefimiz bulunuyor. Türki­ye’de faaliyet gösteren bu üç fabrikamızın karbon nötr ha­le getirilmesi doğrultusunda bugüne kadar gerçekleştirdi­ğimiz yatırımın toplam tutarı ise 5 milyon euro’nun üzerin­de. Gebkim ve Ankara Fabri­kalarımızda sürdürülen kar­bon nötr dönüşüm çalışmala­rı doğrultusunda, bu yatırım tutarı önümüzdeki dönemde artmaya devam edecek ” dedi.

Yüzde 100 sorumlu kaynak kullanımı hedefi

Henkel’de sürdürülebilir­liğin, stratejik gündemin te­melinde yer aldığına dikkat çeken Güray Yıldız, “Küre­sel tarafta kısa vadede 2025 yılsonuna kadar ambalajları­mızın yüzde 100’ünü yeniden kullanılabilir ve­ya geri dönüştü­rülebilir olacak şekilde tasarla­mayı hedefliyo­ruz. Yine bu yı­lın sonuna ka­dar tüm yönetim kademelerin­de cinsiyet eşit­liğini sağlamak ana hedeflerimiz arasında. 2030 yılına kadar da üretim tesislerinde dön­güsel su kullanımını müm­kün kılabilmek adına çalış­malarımızı yürütüyoruz. Uzun vadede ise hedefimiz 2045 yılına kadar net sıfır se­ra gazı emisyonuna ulaşmak. Ayrıca tüm bunların yanı sı­ra iş ortaklarımızla yüzde 100 sorumlu kaynak kullanımını sağlamak için de gerekenleri yapıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’deki ekonomik dal­galanmaların, sürdürülebilir­lik projelerine olan etkisine ilişkin değerlendirmede bulu­nan Güray Yıldız, “Bu dönem­de, hem küresel düzeyde ya­şanan ekonomik belirsizlikler hem de Türkiye’deki enflas­yonist ortam, iş dünyasını ye­niden düşünmeye ve daha da­yanıklı yapılar kurmaya zor­luyor. Biz de Henkel olarak, bu süreci çok yönlü bir bakış açısıyla ele alıyoruz. Özellik­le enerji maliyetleri, döviz bazlı ham maddeler ve teda­rik zinciri üzerindeki baskı­lar operasyonel anlamda ciddi bir esneklik gerektiriyor. Biz bu noktada, üretim süreçleri­mizi daha verimli hale getir­mek, kaynak çeşitliliğimizi artırmak ve yerelleşmeyi teş­vik etmek adına güçlü adımlar attık. Aynı zamanda yatırım­larımızı da kesintisiz sürdü­rerek hem çevresel sürdürü­lebilirliğe hem de maliyet yö­netimine katkı sağlayacak yeni nesil çözümler geliştir­meye devam ediyoruz” dedi.

Türk Henkel’in 2030+ Küresel Sürdürülebilirlik Hedeflerine katkıları:

1- 2023 yılında İstanbul Tuzla’daki Yapıştırıcı

Teknolojileri Fabrikası karbon nötr oldu

2- 2025 yılında Gebkim Yapıştırıcı Teknolojileri Fabrikası’nın, 2026 yılında da Ankara Tüketici Markaları Fabrikası’nın karbon nötr olması hedefleniyor

3- Ankara ve Gebkim fabrikalarında yağmur suyu yeniden değerlendirilerek kullanılıyor

4- Gebkim ve Tuzla Yapıştırıcı Teknolojileri Fabrikalarında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanılıyor

5- Tüketici ambalajlarının yüzde 100’ü geri dönüştürülebilir şekilde tasarlandı ve tehlikesiz atıkların tamamı nitelikli geri dönüşüm malzemesi olarak değerlendiriliyor

6- Henkel Tüketici Markaları İş Birimi’nde, depolama ve lojistik iş ortağının kullandığı enerjinin tamamı güneş panelleri ile sağlanıyor

Ankara’ya son 5 yılda 21 milyon eurodan fazla yatırım

2008 yılında üretime başlanan ve Henkel’in dünya genelindeki en büyük dördüncü, Avrupa’da ikinci en büyük üretim tesisi konumunda yer alan Ankara’daki fabrikasında, Persil, Tursil, Pril, Bref, Perwoll, Vernel, Gliss ve Blendax markalarının üretimi gerçekleşiyor. Tesiste 4 farklı teknolojide üretimin gerçekleştiği bilgisini paylaşan Türk Henkel Ankara Tüketici Markaları Fabrikası Direktörü Özgür Dilmen, “Tesisimiz, Küresel Enerji Bakanlığı’ndan Enerji Yönetimi İçgörü Ödülü’nü Türkiye’den alan ilk firma oldu. Bunun yanı sıra Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Ödülü’ne sahip. Son 5 yılda fabrikamıza 21 milyon euronun üzerinde yatırım gerçekleştirdik” diye konuştu.