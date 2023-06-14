Karbon vergisine hazır olmayan ihracatçıların potansiyeli düşebilir

YAK Avukatlık Ortaklarından Özge Konukçu, hazır olmayan ihracatçıların ihracat potansiyelinin düşebileceğini söyledi.

Karbon vergisi düzenlemesinin gelmesiyle birlikte, ihracatçıların, vergi yüklerinin ve işletme maliyetlerinin artmasıyla karşı karşıya kalacaklarını belirten Özge Konukçu, “Bu da ihracat potansiyellerini azaltabilir ve rekabet güçlerini olumsuz etkileyebilir. Bunun dışında Avrupa Birliği gibi bazı bölgelerde, şirketlerin çevresel ve sosyal konulara ilişkin belirli standartları karşılamaları gerekmektedir” dedi.

Öte yandan söz konusu düzenlemelerin tüketicilerin de, çevresel ve sosyal konulara duyarlılıklarını artırdığını belirten Konukçu, “Yeni nesil tüketiciler, çevreye zarar veren ürünleri tercih etmeyerek sürdürülebilir ürünlere yönelmektedir. Bu durum, ihracatçıların çevreci ve sosyal açıdan sorumlu üretim ve işletme yöntemlerine geçiş yapma ihtiyacını ortaya çıkarıyor” şeklinde konuştu.

Yabancı yatırımcıya ihtiyaç var

Yeşil aklamanın, sunulan mal ve hizmetlerin çevreye yararlılığı konusunda yanlış veya yanıltıcı bilgiler ile pazarlanması anlamına geldiğini anımsatan Özge Konukçu, “ Tüketiciler, gerçekten sürdürülebilir ve çevre dostu ürünlere ilgi gösterirken, yanıltıcı reklamlarla karşılaşmamak için daha bilinçli hale gelmektedirler.

Yurtdışındaki şirketler, çevreci ve sürdürülebilir uygulamalara odaklanarak faaliyetlerini yeniden yapılandırmaktadır. Bu trende ayak uydurmayan ihracatçılar, rekabet güçlerini zayıflatabilir ve yeni pazarlarda başarı elde etmede zorluklar yaşayabilirler” dedi.

Yabancı yatırımcı çekilmesi gerektiğine vurgu yapan Konukçu, “Bir yabancı yatırımcı, bir üretim şirketini satın almak istediğinde, şirketin mevzuata uygunluğuna bakacak ve eğer uyumsuzluk varsa satın almaktan vazgeçebilir veya satış fiyatını etkileyebilir. Bu durum küçük veya büyük ölçekli Türk üreticilerini etkileyebilir” şeklinde konuştu.