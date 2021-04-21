KARÇEL, Irak'ta yeni bir proje aldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) bağlı kuruluşu Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL), Irak'ın Erbil kentinde yapılacak Çelikhane Fabrikası'nın çelik konstrüksiyon imalatı ve montaj projesi kapsamında Galıawa Group firmasıyla anlaşma imzaladığı bildirildi.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, KARÇEL'in Türkiye'nin en büyük çelik yapı fabrikalarından biri olduğu belirtildi.

Şirketin yurt içinde ve dışında birçok önemli kuruluşun inşaat ve montajını paket olarak üstlendiği vurgulanan açıklamada, "1966 yılında Türkiye'nin ilk çelik konstrüksiyon atölyesi olarak faaliyetlerine başlayan KARÇEL, pandemi nedeniyle piyasaların daraldığı ve ekonomik faaliyetlerimizin zorlaştığı şu günlerde, almış olduğu projelerle sektör içerisinde daha rekabetçi, daha güçlü, tüm paydaşları için daha çok değer yaratan bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." ifadesi kullanıldı.

KARÇEL'in "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanı ve misyonuyla yurt içi ve dışında proje çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda 2021 yılının ilk aylarında kazanılan Ford Otosan çelik konstrüksiyon imalat ve montaj ihalesinin ardından, 3 bin 600 tonluk Irak Erbil Çelikhane Fabrika Binası çelik konstrüksiyon imalatı ve montaj projesi kapsamında Galıawa Group firması ile anlaşma imzalamıştır." bilgisi paylaşıldı.