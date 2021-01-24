KARÇEL'den üretim rekoru

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) bağlı kuruluşu Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL), 2020 yılında 15 bin tonun üzerinde imalatla kuruluşundan bu yana üretimde en yüksek miktara ulaştığı bildirildi.

KARÇEL'den yapılan açıklamada, dış pazarda üstlenilen projelerle üretim rekoru kırıldığı belirtildi.

Firmanın, yurt içi ve yurt dışında birçok projede yer aldığı aktarılan açıklamada, "Fabrikalar yapan fabrika, misyonuna yıllar sonra geri döndü. Şirket yurt dışında birden çok proje ile ülke ihracatına katkı sundu. KARÇEL ayrıca yurt içinde de birçok projeyi üstlendi." ifadeleri kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde KARÇEL'in 1000'den fazla kişiye istihdam sağladığı vurgulanan açıklamada, "KARÇEL 2020 yılında 15 bin tonun üzerinde imalat yaparak, kuruluşundan bu yana en yüksek miktara ulaşarak imalat rekoru kırdı." bilgisi paylaşıldı.