Kärcher 90'ıncı yılında Türkiye’de hedef büyüttü

Hayati ARIGAN

Kärcher İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Satıştan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Christi­an May, markanın Türkiye pa­zarındaki büyümesi, gelecek hedefleri, küresel stratejileri ve gelişen akıllı teknolojileri DÜNYA’ya anlattı.

Kärcher’ın küresel ölçekte faaliyet gösteren köklü bir aile şirketi olduğunu belirten Ch­ristian May, “Dünya genelin­de 17 bini aşkın çalışanımız­la, 80'den fazla ülkede faaliyet göstermekteyiz. 19 üretim te­sisimiz, verimli tedarik zin­cirleri oluşturmamıza olanak sağlıyor” dedi.

Küresel temizlik pazarının, hızla değişen dinamikleriy­le bir dönüşüm içerisinde ol­duğunu söyleyen May, “Artan hijyen bilinci, dijitalleşme, ro­botik çözümler ve otomasyon gibi teknolojik gelişmelerin yanı sıra sürdürülebilirliğe yö­nelik yükselen beklentiler de sektörün geleceğini şekillen­diriyor. Kärcher olarak; Ar-Ge yatırımlarımıza aralıksız de­vam ediyoruz. Özellikle ticari temizlik alanında robotik çö­zümlere olan talebi artırıyor. Kärcher, gelişmiş teknolojile­re sahip robotik ürün ailesi KI­RA serisi olmak üzere ileri tek­nolojilerle donatılmış bir mar­ka” diye konuştu.

Markanın kurumsal stratejisi: Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirliğin marka­nın kurumsal stratejisinin ay­rılmaz bir parçası olduğunu belirten May, “Çevreye ve gele­cek nesillere karşı sorumlulu­ğumuzun farkındayız. Enerji ve su tasarrufu sağlayan ürün­ler geliştiriyor, geri dönüştü­rülmüş malzeme kullanıyor ve üretim süreçlerimizi kay­nak verimliliğini artıracak ve emisyonları azaltacak şekilde sürekli iyileştiriyoruz” dedi.

Türkiye’nin Kärcher için yüksek büyüme potansiye­li barındıran, stratejik öneme sahip bir pazar olduğunu vur­gulayan May şunları dedi:

“Bireysel tüketiciler ve ku­rumsal müşteriler tarafından, yenilikçi ve yüksek kaliteli te­mizlik çözümlerine yönelik ar­tan talep, pazardaki varlığımı­zı güçlendiriyor. Türkiye’nin dinamik ekonomisi, genç nü­fusu ve artan kentleşme oranı, ilişkili olduğumuz çok çeşitli sektörlerde büyüme ve geniş­leme olanakları yaratıyor.

Kärcher, Türkiye’de 25 yılı aşkın süredir kendi iştiraki ve güçlü iş ortakları ağıyla faaliyet gösteriyor. Bu yerel yapılan­ma sayesinde, tüketicilerimi­zin değişen ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde, Türki­ye pazarındaki varlığımızı da­ha da güçlendirmek, müşteri odaklı yaklaşımımızı derinleş­tirmek ve sürdürülebilir büyü­meyi desteklemek amacıyla ya­tırımlarımıza devam edeceğiz.”

Türkiye, Güney Avrupa’nın lideri oldu

Türkiye’nin, İspanya, İtalya, Portekiz, Malta ve Yunanis­tan’nın yer aldığı Güney Avru­pa bölgesinde yer aldığını be­lirten May, “Kärcher Türkiye de 2024 yılı kapanışı ile birlik­te bölgesindeki güçlü diğer ül­keleri ardında bırakarak Gü­ney Avrupa bölgesi lideri ko­numuna yükseldi” dedi.

Ev tipi ürün grubunda yüzde 75 büyüme

Türk tüketicisinin pandemi sonrası hijyen değişen beklen­tilerini doğru analiz ettikleri­ni ifade eden May, “Türkiye’de 2022’ye kıyasla euro bazında yüzde 140’ın üzerinde bir bü­yüme kaydeden şirketimiz, ev tipi ürünlerde ve profesyonel kanalda etkileyici bir perfor­mans sergiledi. 2024’de ev ti­pi ürün grubunda bir önceki yıla kıyasla euro bazında yüz­de 75’e varan bir büyüme elde edildi” diye konuştu.

Türk tüketicisi

Hijyen ve temizlik sektörü özelinde, Türkiye’de güncel tüketici eğilimlerinin, pande­mi sonrası temizlik anlayışın­da önemli değişimler gözlem­lidiğini anlatan May şunları anlattı:

“Euromonitor Internatio­nal'ın “Türkiye'de Tüketici Değerleri ve Davranışları” ra­poruna göre, Türk tüketicile­ri hijyen konusuna giderek da­ha çok önem verirken, temiz­lik işlerine daha az süre ayırma eğiliminde. Bu sebeple temiz­lik alanındaki ürünlerin yük­sek performans göstermesi ve hayatı kolaylaştırması öne çı­kan beklentiler arasında.”

İnovasyonun sürdürülebi­lir büyüme stratejimizin te­melini oluşturduğunu belirten May, “Robotik sistemler ala­nındaki Ar-Ge çalışmalarımız ile gerek ev tipi gerekse profes­yonel kullanım senaryolarına yönelik, yüksek verimlilik ve otonomi sunan akıllı temizlik robotlarımızı geliştirdik. Özel­likle profesyonel kanalda, akıl­lı temizlik çözümleri ve IoT özellikli cihazlar sunuyoruz. Uzaktan izleyebileceğiniz, yö­netebileceğiniz, optimize edi­lebilir temizlik programları ve takvimleri planlayabilece­ğiniz, verimliliği artırmak için temizlik verilerinin ve harita­ların depolanmasını sağlayan, tam otonom KIRA B 50 zemin yıkama - kurutma robotumuz da bunun en çarpıcı örnekle­rinden biri.

Ayrıca, ev tipi ürünlerimizde de temizlik sürecini daha ra­hat ve verimli hale getiren akıl­lı fonksiyonlar geliştiriyoruz. Burada büyük bir gelecek po­tansiyeli görüyoruz ve bu alan­daki faaliyetlerimizi yoğunlaş­tırmaya devam edeceğiz.

85 ülkede 170 şirkette yüksek kalite standardı

May, 85 ülkede bulunan 170 Kärcher şirketinde, yüksek kalite standartlarımızın karşılanmasını sağlayan net bir uzun vadeli küresel strateji ve standartlarının bulunduğunu ifade ederek, “İştiraklerimize, iş faaliyetlerini kendi pazarlarının ve yerel müşterilerinin özel ihtiyaç ve koşullarına uyarlama özgürlüğü tanıyoruz. Güçlü modern değerlere dayanan küresel bir kurum kültürünü destekliyoruz” dedi.

Bu yıl globalde 90’ıncı yıl dönümümüzü kutladıklarını belirten May, bu dönüm noktasını dünya çapındaki müşterilerimizle kutlamak için çok sayıda özel kampanya ve etkinlik planladıklarını açıkladı.