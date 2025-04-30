Kärcher 90'ıncı yılında Türkiye’de hedef büyüttü
Profesyonel ve ev tipi temizlik çözüm ürünleri üreticisi Kärcher, 90. yılında Türkiye’de hedeflerini daha ileri taşıdı. Kärcher İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Christian May, “Türkiye’de 2022’ye kıyasla euro bazında yüzde 140’ın üzerinde büyüdük. 2024’de ev tipi ürün grubunda bir önceki yıla kıyasla euro bazında yüzde 75’e varan bir büyüme elde edildi” diye konuştu.
Hayati ARIGAN
Kärcher İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Satıştan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Christian May, markanın Türkiye pazarındaki büyümesi, gelecek hedefleri, küresel stratejileri ve gelişen akıllı teknolojileri DÜNYA’ya anlattı.
Kärcher’ın küresel ölçekte faaliyet gösteren köklü bir aile şirketi olduğunu belirten Christian May, “Dünya genelinde 17 bini aşkın çalışanımızla, 80'den fazla ülkede faaliyet göstermekteyiz. 19 üretim tesisimiz, verimli tedarik zincirleri oluşturmamıza olanak sağlıyor” dedi.
Küresel temizlik pazarının, hızla değişen dinamikleriyle bir dönüşüm içerisinde olduğunu söyleyen May, “Artan hijyen bilinci, dijitalleşme, robotik çözümler ve otomasyon gibi teknolojik gelişmelerin yanı sıra sürdürülebilirliğe yönelik yükselen beklentiler de sektörün geleceğini şekillendiriyor. Kärcher olarak; Ar-Ge yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Özellikle ticari temizlik alanında robotik çözümlere olan talebi artırıyor. Kärcher, gelişmiş teknolojilere sahip robotik ürün ailesi KIRA serisi olmak üzere ileri teknolojilerle donatılmış bir marka” diye konuştu.
Markanın kurumsal stratejisi: Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirliğin markanın kurumsal stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten May, “Çevreye ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Enerji ve su tasarrufu sağlayan ürünler geliştiriyor, geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyor ve üretim süreçlerimizi kaynak verimliliğini artıracak ve emisyonları azaltacak şekilde sürekli iyileştiriyoruz” dedi.
Türkiye’nin Kärcher için yüksek büyüme potansiyeli barındıran, stratejik öneme sahip bir pazar olduğunu vurgulayan May şunları dedi:
“Bireysel tüketiciler ve kurumsal müşteriler tarafından, yenilikçi ve yüksek kaliteli temizlik çözümlerine yönelik artan talep, pazardaki varlığımızı güçlendiriyor. Türkiye’nin dinamik ekonomisi, genç nüfusu ve artan kentleşme oranı, ilişkili olduğumuz çok çeşitli sektörlerde büyüme ve genişleme olanakları yaratıyor.
Kärcher, Türkiye’de 25 yılı aşkın süredir kendi iştiraki ve güçlü iş ortakları ağıyla faaliyet gösteriyor. Bu yerel yapılanma sayesinde, tüketicilerimizin değişen ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde, Türkiye pazarındaki varlığımızı daha da güçlendirmek, müşteri odaklı yaklaşımımızı derinleştirmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla yatırımlarımıza devam edeceğiz.”
Türkiye, Güney Avrupa’nın lideri oldu
Türkiye’nin, İspanya, İtalya, Portekiz, Malta ve Yunanistan’nın yer aldığı Güney Avrupa bölgesinde yer aldığını belirten May, “Kärcher Türkiye de 2024 yılı kapanışı ile birlikte bölgesindeki güçlü diğer ülkeleri ardında bırakarak Güney Avrupa bölgesi lideri konumuna yükseldi” dedi.
Ev tipi ürün grubunda yüzde 75 büyüme
Türk tüketicisinin pandemi sonrası hijyen değişen beklentilerini doğru analiz ettiklerini ifade eden May, “Türkiye’de 2022’ye kıyasla euro bazında yüzde 140’ın üzerinde bir büyüme kaydeden şirketimiz, ev tipi ürünlerde ve profesyonel kanalda etkileyici bir performans sergiledi. 2024’de ev tipi ürün grubunda bir önceki yıla kıyasla euro bazında yüzde 75’e varan bir büyüme elde edildi” diye konuştu.
Türk tüketicisi
Hijyen ve temizlik sektörü özelinde, Türkiye’de güncel tüketici eğilimlerinin, pandemi sonrası temizlik anlayışında önemli değişimler gözlemlidiğini anlatan May şunları anlattı:
“Euromonitor International'ın “Türkiye'de Tüketici Değerleri ve Davranışları” raporuna göre, Türk tüketicileri hijyen konusuna giderek daha çok önem verirken, temizlik işlerine daha az süre ayırma eğiliminde. Bu sebeple temizlik alanındaki ürünlerin yüksek performans göstermesi ve hayatı kolaylaştırması öne çıkan beklentiler arasında.”
İnovasyonun sürdürülebilir büyüme stratejimizin temelini oluşturduğunu belirten May, “Robotik sistemler alanındaki Ar-Ge çalışmalarımız ile gerek ev tipi gerekse profesyonel kullanım senaryolarına yönelik, yüksek verimlilik ve otonomi sunan akıllı temizlik robotlarımızı geliştirdik. Özellikle profesyonel kanalda, akıllı temizlik çözümleri ve IoT özellikli cihazlar sunuyoruz. Uzaktan izleyebileceğiniz, yönetebileceğiniz, optimize edilebilir temizlik programları ve takvimleri planlayabileceğiniz, verimliliği artırmak için temizlik verilerinin ve haritaların depolanmasını sağlayan, tam otonom KIRA B 50 zemin yıkama - kurutma robotumuz da bunun en çarpıcı örneklerinden biri.
Ayrıca, ev tipi ürünlerimizde de temizlik sürecini daha rahat ve verimli hale getiren akıllı fonksiyonlar geliştiriyoruz. Burada büyük bir gelecek potansiyeli görüyoruz ve bu alandaki faaliyetlerimizi yoğunlaştırmaya devam edeceğiz.
85 ülkede 170 şirkette yüksek kalite standardı
May, 85 ülkede bulunan 170 Kärcher şirketinde, yüksek kalite standartlarımızın karşılanmasını sağlayan net bir uzun vadeli küresel strateji ve standartlarının bulunduğunu ifade ederek, “İştiraklerimize, iş faaliyetlerini kendi pazarlarının ve yerel müşterilerinin özel ihtiyaç ve koşullarına uyarlama özgürlüğü tanıyoruz. Güçlü modern değerlere dayanan küresel bir kurum kültürünü destekliyoruz” dedi.
Bu yıl globalde 90’ıncı yıl dönümümüzü kutladıklarını belirten May, bu dönüm noktasını dünya çapındaki müşterilerimizle kutlamak için çok sayıda özel kampanya ve etkinlik planladıklarını açıkladı.