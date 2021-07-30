Karcher Türkiye, yüzde 47 ile beklenenin üzerinde büyüdü

Temizlik makineleri sektörü pandemiyle büyümesini artırırken, elektrikli süpürge alanı Türkiye’de yaklaşık 4 milyon adetlik bir pazar büyüklüğüne ulaştı.

Pandemi süresince insanların daha fazla temizlik cihazı satın aldığını belirten Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, bu dönemde Türkiye’de özellikle bireysel kullanımın da olduğu buharlı temizlik makinesinin satışında büyük artış yaşandığını vurguladı. Türkiye’de 2 yılda satacakları cihaz miktarını kısa sürede gerçekleştirdiklerini söyleyen Gökmen, “Almanya’da bu alanda 1 milyon adede yakın yapıyoruz. Kärcher bünyesinde 4 bin civarında ürün çeşidi var, bunların yüzde 98’i Türkiye pazarında da satılıyor.” dedi.

Türkiye’de 22 milyon hane bulunmasının, potansiyelin güçlü olduğuna işaret ettiğini belirten Gökmen, özellikle cam silme ve buharlı temizlik makinelerinde Kärcher’in Türkiye’de pazar lideri olduğunu aktardı. Son 6-7 yıldır büyüme alanında Türkiye’de hızlı yol kat ettiklerini ifade eden Gökmen, bu yıl Türkiye’de yüzde 40 büyüme hedeflediklerini açıkladı.

“İlk 6 ayda yüzde 47 büyüme”

Türkiye’de uzun dönem büyümelerinin dalgalanan döviz kuruna rağmen çok sağlıklı olduğunu, 2015’den bu yana euro bazında yüzde 110 büyüme kaydettiklerini bildiren Gökhan Gökmen, Kärcher Türkiye için 2022’nin atılım yılı olacağını vurguladı.

Türkiye’de şu anda 11 adet konsept Kärcher Center mağazasının bulunduğunu söyleyen Gökmen, şöyle devam etti: “İstanbul’da bu yıl 1, 2022’de de en az 2 adet yeni mağaza açacağız. Bu yıl için mütevazi bir hedef koyduk, geçen yıl ile başa baş olsun yeter, dedik. Çünkü hedefi temmuz-ağustos aylarında belirliyoruz. Genel öngörüler 2021’in süper pozitif olmayacağı, ne olacağının bilinmediği bir dönem üzerine şekillendi. Ama Kärcher Türkiye’nin ilk 6 ay sonuçları çok başarılı gerçekleşti. Türkiye’de temizlik hassasiyetinin ön planda olması, nüfusun fazlalığı Kärcher Türkiye’nin büyüme hızına pozitif katkı sağlıyor. Diğer taraftan alışverişi seven bir ülkedeyiz ve kredi kartı kullanımı çok yaygın. Bu yılın ilk yarısında Almanya yüzde 3-4 büyürken biz şu anda yüzde 47 büyümedeyiz. Teknoloji lideri olma hedefimiz var.”

Türkiye’de profesyonel ürünler pazarında yüzde 70, perakende tarafında ise yüzde 30 paya sahip olduklarını da belirten Gökmen, globalde bu oranın 50’ye 50 olduğu bildirdi. Türkiye’de de bu payı eşitlemeyi hedeflediklerini anlatan Gökmen, “Bu yıl perakendede yüzde 40’ı bulabiliriz.” İfadesini kullandı.

Şu anda Kärcher Türkiye’de 80’i aşkın çalışanları olduğunu aktaran Gökmen, gelecek yıl çalışan sayısının 100 kişiyi aşacağını söyledi.