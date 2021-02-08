Karcher’in buharlı temizlik makinesi satışları yüzde 1000 arttı

Türkiye’de özellikle son 5 yıldır atağa geçtiklerini söyleyen Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, ev&bahçe ve profesyonel alana yönelik ürünleriyle Türkiye’de başarılı bir gelişme gösterdiklerini vurguladı. Türkiye cirolarının yüzde 75’inin profesyonel ürünlerden geldiğini belirten Gökmen, yüzde 25’inin ise ev & bahçe ürünlerinden oluştuğunu bildirdi.

Pandemi dönemi ile "hijyen" ve "temizliğin" farklı kavramlar olduğu bilincinin artmasıyla özellikle buharlı temizlik makineleri satışlarında ciddi artış kaydettiklerine dikkat çeken Gökmen, şunları söyledi: “Evlerde sağlık açısından en önemli konu hijyeni sağlamak. Pandemi sürecinde temizlik ve hijyenin farklı kavramlar olduğunu anlatan tüketicilerimize yönelik çalışmalarımız oldu. Kärcher buharlı temizlik makinelerine olan ilgi de virus ve bakterileri yüzde 99.99 oranında öldürüyor olması nedeniyle önemli ölçüde arttı. Şu an Türkiye’de sayıları 120 bin’in üzerindeki hanede buharlı temizlik makinelerimiz bulunuyor. Buharlı temizlik makineleri satışlarımızda bir devrim yaşandı diyebiliriz, yüzde 1000 artış kaydettik. Sadece evlerde değil hastaneler, oteller, AVM’ler, metrolar ve fabrikalarda da kullanılıyor, hijyen sağlıyor, hızlı ve ekonomik olması nedeniyle de tercih ediliyor. Genel anlamda satışlarımız ise 2020 yılında TL bazında yüzde 45 oranında arttı.”

"Online satış kanalına ilgi büyük"

Pandemi süreciyle birlikte tüketicilerin online alışverişe çabuk adapte olduğunu belirten Gökhan Gökmen, “Biz daha önceden online satışların ağırlık kazanacağını öngörmüştük ve özellikle online satış kanallarındaki etkinliklerimizi artırmıştık. Pandemi sürecinde ise Türkiye’de online satış ciromuz olağanüstü bir artışla 10 katına çıktı. Kärcher Türkiye’nin toplam cirosundaki online satışlarımızın ciro payı yüzde 4’e ulaşmış bulunuyor.” dedi.

“Ürünlerimizin karaborsada satıldığını tespit ettik”

Pandemi sürecini sömüren bir firma olmadıklarını söyleyen Gökmen, buna rağmen hijyenin öneminin arttığı pandemi sürecinde bazı fırsatçıların buharlı temizlik makinelerini karaborsadan normal fiyatının 4 – 5 katı ile satışa çıkardıklarını gördüklerini aktardı. Hukuki süreci hemen başlattıklarını ve tüketicilerin haklarını korumak için mücedele ettiklerini kaydeden Gökmen, şöyle konuştu: “Buharlı temizlik makinelerimizin karaborsada, çok yüksek fiyatlarla satılarak tüketicilerin kandırıldığını öğrenince hukuki mücedelenin dışında, insanları bilgilendirmeye yönelik uyarıcı ilan çalışmaları yaptık. Tüketicilerimize ürünün gerçek fiyatını bildirerek bunun üzerindeki fiyatla satış yapanlardan kesinlikle ürünlerimizi almamaları konusunda bilgilendirdik. Bu çalışmalarımız sonucunda tüketicilerden çok olumlu tepkiler aldık. Sağladığımız bu güven bağıyla marka bilinirliğinde 1 yılda 5 - 6 yıllık yol aldığımızı söyleyebilirim.”