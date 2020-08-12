KARDEMİR, 106 milyon TL zarar açıkladı

12 Ağustos 2020

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) 2020'nin ikinci çeyreğinde 106.1 milyon TL net zarar açıkladı.

Kardemir tarafından yapılan açıklamada, şirketin 2020 yılı ilk 6 aylık dönemini 323,6 milyon TL FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kar) ve 267,8 milyon lira net zararla kapattığı belirtildi.

COVID-19'un etkilerinin sektöre yansımasının aktarıldığı açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"2020 yılının ilk çeyreğine kıyasla aynı yılın 2. çeyreğinde satış gelirlerinde tutar bazında yüzde 14,9 oranında artış kaydedilmiştir. Üretim rakamlarında ise ham çelik üretimi 2020 yılının ilk çeyreğine göre aynı yılın 2. çeyreğinde yüzde 14,8 azalarak 572.704 tona ve nihai haddelenmiş ürün miktarı yüzde 17,9 azalarak 538.730 tona düşmüştür. COVID-19 salgınının dünya çelik sektöründe özellikle mart ayından itibaren yarattığı etki, 2. çeyreğin ortasından itibaren yerini toparlanma emarelerine bırakmış ve kayıplar sektör ortalamalarına kıyasen asgari düzeyde yaşanmıştır."