Kardemir, 18 milyon dolarlık fırın yatırımını devreye aldı

Cumhuriyetin ilk ağır sanayi yatırımı Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) 1939 yılında metal cevherlerini işlemek amacıyla hizmete aldığı 1 numaralı yüksek fırının 2021 sonlarında başlanan yenileme çalışmalarını tamamladı.

Çelik sektöründe artan talepleri ve buna bağlı ortaya çıkan üretim kapasitesi ihtiyacını karşılamak için gerçekleştirilen bu projenin Kardemir’e maliyeti 18 milyon dolar oldu. Daha önceden yapılan çalışmalarla yıllık 450 bin ton kapasiteye ulaşan fırının kapasitesinde yüzde 25’lik artış olması bekleniyor. 117 gün süren çalışmada fırın içerisindeki tüm refrakter değiştirildi, fırın etrafındaki fiziksel iyileştirilmelerin yanı sıra otomasyon sisteminde de köklü modernizasyonlar yapıldığı açıklandı.

Yüksek fırın nedir?

Metal cevherlerini işlemekte kullanılan dikey izabe fırınlar 'Yüksek Fırın' olarak tanımlanıyor. Yüksek fırınlara üretimi temsil ettiği için doğurganlık özelliği nedeniyle kadın isimleri veriliyor. Kardemir’in yenilemesini gerçekleştirdiği fırına 1939’da ‘Fatma’ adı verilmişti.