KARDEMİR çalışanlarına promosyon ödemesi yapılacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) tüm çalışanlarına 4 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

Ödemelerin 10 Ocak 2022 tarihinde çalışanların hesaplarına yatırılacağını aktaran Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, şunları kaydetti: "KARDEMİR yönetiminin sendikamızın gözetimi ve bilgisi dahilinde bir süredir bankalarla yaptıkları görüşmeler nihayete ermiştir. Tüm çalışanların maaş aldıkları bankalardan hesaplarına tek seferde 4 bin lira promosyon parası yatacak. KARDEMİR emekçilerine promosyonun parasının kazandırılmasından dolayı başta KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Bayraktar olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine, genel müdür yardımcılarına ve sayın Genel Müdürümüz Necdet Utkanlar'a, şanlı çelik işçisi adına teşekkür ederiz. Tüm KARDEMİR, KARDÖKMAK ve KARÇEL emekçilerine hayırlı olmasını dileriz."