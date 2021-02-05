Kardemir, dijital altyapı projesini hizmete aldı. Kardemir'den yapılan açıklamaya göre, devreye alınan SAP yazılımıyla tedarik zincirinden pazarlama çalışmalarına, müşteri ilişkilerinden insan kaynakları yönetimi ve otomasyon sistemlerine kadar, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kilit rol oynayacak.

Şirketin organizasyon yapısında köklü bir değişim sağlaması beklenen SAP yazılımlarıyla hammaddeden satış sahasına kadar olan iş süreçleri izlenebilirlik açısından daha güçlü hale gelecek. Kardemir’in, demir-çelik sektöründe dijital dönüşümü ‘ilk’ gerçekleştiren fabrika olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Kardemir, geçiş yaptığı yeni 'dijital yönetim' sistemleriyle hem kendi alanında ilk oldu hem de tüm firmalara örnek teşkil edebilecek bir yatırımı gerçekleştirdi." denildi.