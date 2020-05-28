KARDEMİR, ilk çeyrekte 161,7 milyon lira zarar etti

28 Mayıs 2020

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıklandı.

KARDEMİR tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılı 1. çeyrek dönemini 161,7 milyon lira net zararla kapatan KARDEMİR ve bağlı ortaklıklarının, 16 aracı kurumun ortalama beklentisi olan 201 milyon liralık konsolide dönem net zararının altında bir zarar elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, "2019 yılının ilk çeyreğine kıyasla 2020 yılının ilk çeyreğinde KARDEMİR’in satış gelirleri, tutar bazında yüzde 8 azaldı. Üretimini artırmaya devam eden KARDEMİR’de ham çelik üretimi, geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 18 artarak 669,151 tona ve nihai haddelenmiş ürün miktarı yüzde 13 artarak 599,495 tona yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

Yılın ilk çeyreğinde önemli oranda yatırımların da yapıldığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin’de 2019’un son günlerinde başlayan ve giderek tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının, çelik sektöründe gerek üretim gerek nihai ürün fiyatlarına olumsuz etkilerinin yaygın hissedildiği dönemde KARDEMİR, yılın ilk çeyreğini sektör ortalamalarına kıyasla asgari kayıpla kapadı."

KARDEMİR'in salgın konusunda oldukça başarılı bir sınav verdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Bu sayede yılın ilk çeyreği üretim ve satış rakamlarında minimum olumsuzluklar ile kapanmıştır. Köklü bir geçmişe sahip şirketimizin farklı ürünlerden oluşan geniş portföyü, güçlü üretim tecrübesi ve artarak devam eden katma değerli ürünleri geliştirme kabiliyeti ile birleştiğinde, somut sonuçların en kısa zamanda görülmeye başlanacağını biliyoruz. Fabrikalar kuran fabrika KARDEMİR, çalışanlarına, paydaşlarına, Karabük’e ve ülkemizin 2023 hedeflerine katkı vererek güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.