Kardemir pay geri alım programına son verdi
Kardemir, 11 Haziran'da başlatılan geri pay alımı işlemine son verme kararı aldı.
Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş., 11 Haziran’da borsada işlem gören paylarının geri alımına son verdiğini duyurdu.
Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada 11 Haziran-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlerle birlikte şirket sermayesindeki payının yüzde 9.84 seviyesine ulaşıldığı belirtildi.
Açıklamaya göre, bu orana Kardemir'in bağlı ortaklıklarında bulunan paylar dahil.
Kaynak: Reuters