ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C

Kardemir pay geri alım programına son verdi

Kardemir, 11 Haziran'da başlatılan geri pay alımı işlemine son verme kararı aldı.

Kardemir pay geri alım programına son verdi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş., 11 Haziran’da borsada işlem gören paylarının geri alımına son verdiğini duyurdu. 

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada 11 Haziran-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlerle birlikte şirket sermayesindeki payının yüzde 9.84 seviyesine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, bu orana Kardemir'in bağlı ortaklıklarında bulunan paylar dahil.

Kaynak: Reuters

Son dakika Kardemir

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.