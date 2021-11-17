KARDEMİR SAHA EXPO'ya katıldı

Fabrikadan yapılan açıklamada, İstanbul Fuar Merkezi'nde Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarının buluştuğu fuarda KARDEMİR'in, bağlı ortaklığı Döküm Makina Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDÖKMAK) ile yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk savunma sektörünün öncü kuruluşlarından isimlerin ağırlandığı standımızı, Türkiye'nin ilk yerli üretim S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma Teknoloji lideri sayın Selçuk Bayraktar da ziyaret etti. Şirketimiz, ürünlerimiz ve üretim süreçlerimiz ile ilgili bilgilerin aktarıldığı ziyarette, sayın Bayraktar şirketimizin savunma sanayine sunabileceği katkılar hakkında tavsiyelerini dile getirdi. İlk Türk Demiri plaketinin takdiminin ardından, sayın Bayraktar ile birlikte iş birliği yapılabilecek diğer firmalara ziyaret düzenlendi."