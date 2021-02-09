KARDEMİR salgında "dijital" yatırımlara yöneldi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), pandemi sürecinde kesintisiz bir üretim için dijital yatırımlara yöneldi.

Yıllık 2,5 milyon ton sıvı çelik üretimini yakalayan ve 3,5 milyon tona doğru ilerleyen KARDEMİR, iletişim altyapısını ve üretim sürecini dijital hale getirerek "SAP S/4 HANA" sistemini kullanmaya başladı. Böylece KARDEMİR, üretim hattından insan kaynakları yönetimine, müşteri ilişkilerinden satın alma süreçlerine kadar tüm işleyişinde SAP S/4 HANA sistemi kullanarak kesintisiz bir üretime sahip oldu.

KARDEMİR'den yapılan açıklamaya göre, fabrikanın dijital ortamda izlenebilirliğini destekleyen SAP S/4 HANA, 40'a yakın modülün yer aldığı yeni entegre yazılımı ile uzaktan erişimi sağlayan "bulut" tabanlı olarak kurgulandı. Bu proje sayesinde öncelikle dünyadaki mevcut üretim teknolojisine sahip olan KARDEMİR, aynı zamanda da endüstri 4.0 için önemli bir adım attı.

Üretim planlaması nokta atış ile kusursuz olacak

SAP S/4 HANA ile kişiler arası iletişimden makineler arası iletişime geçen KARDEMİR'de, müşterilerden gelen sipariş sisteme yüklendiğinde, tüm fabrikanın entegre bir şekilde siparişten haberdar olması ve üretim planlamasının sorunsuz yapılması hedefleniyor. Fabrikadaki otomasyon sistemlerini de geliştiren yeni yazılım, modern üretim teknolojilerinin en son olanağını sunuyor.

Geçen yıl ilk kez yayınladığı sürdürülebilirlik raporu hedeflerini de destekleyen projeyi uygulamaya alan KARDEMİR, daha sürdürülebilir bir üretim noktasına ulaşmayı amaçlıyor. KARDEMİR bu yatırımıyla kurumsal yapı, kolay ve objektif izlenebilirlik, modern entegre üretim teknolojisi, katma değer yaratan ve sıkı planlanmış üretime geçmek istiyor.

Dijital altyapı sürecinde 300'ü aşkın çalışanın görev alırken, KARDEMİR'de dijitalleşme yolunda, 600'ün üzerinde toplantı, 120'nin üzerinde süreç analizi gerçekleştirildi.