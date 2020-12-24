Kardemir, sıvı çelik üretiminde 2,5 milyon ton hedefini aştı

Kardemir, sıvı çelik üretiminde yıllık 2,5 milyon olarak belirlediği hedefini aştığını bildirdi. Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Tüm dünya ve ülkemiz için endişeli bir yılı geride bırakırken, fabrikamız tüm zorluklara rağmen üretime olan bağlılığını sürdürmenin meyvesini topluyor. Önce insan sağlığı diyerek, koronavirüs ile mücadelemizi sürdürüp, bir yandan da üretim faaliyetlerimizi daha ileri noktalara taşıyoruz. Pandeminin iş dünyamızdaki, gerek iş gücü gerek çalışan psikolojisi üzerindeki yıkıcı etkisi bir yana, çalışma alanlarımızdaki zor şartlara rağmen, Kardemir AŞ ailesi olarak belirlediğimiz hedefleri aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." denildi.

"Üretim rekorumuzu kırmış bulunmaktayız"

Çelik Üretim Müdürlüğü'nden elde edilen veriler ışığında, 23 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yıllık 2,5 milyon ton sıvı çelik üretim hedefinin aşıldığının kaydedildiği açıklamada, "Üretim rekorumuzu kırmış bulunmaktayız. Sıvı çelik üretimimizdeki bu başarı, ilerleyen günlerde bir zincir şeklinde diğer üretim ünitelerimize de yansıyacak ve ardı ardına üretim rekorlarımızı elde edeceğiz. Kardemir AŞ ailesindeki, tüm kadrolarımızı ve her bir ünitemizi kendilerine verilen hedefleri aşma konusundaki inançlarından dolayı tebrik ederiz. Elde edilen 2,5 milyon tonluk sıvı çelik üretim başarımızın, tüm üretim hattımıza daha büyük başarılar getirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.