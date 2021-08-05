KARDEMİR, sıvı çelik üretiminde ilk kez 2,5 milyon tonu aştı

Üretim kapasitesini artırmaya ve üretimden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmaya yönelik çalışmalarına devam eden Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), pandemi koşulları nedeniyle, şubat-haziran aylarında yapılan üretim kısıtlamasına rağmen, tarihinde ilk kez 2,5 milyon ton sıvı çelik üretimini aştı.

Şirketin yayımladığı 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nda görüşlerine yer verilen KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, 2020 yılının, koronavirüs salgınının etkisi altında geçtiğini belirtti.

2023 itibarıyla 3,5 milyon ton çelik üretimiyle Türk sanayi kuruluşları arasında en ön sıralarda yer alan bir dünya şirketi olma vizyonu doğrultusunda ilerlediklerini söyleyen Utkanlar, “2020 yılında yatırım ve uygulamalarımızı ilkelerimizden ödün vermeden ve kararlılıkla sürdürdük. Üretim kapasitemizi artırmaya ve üretimden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmaya yönelik çalışmalarımıza devam ettik. İş gücü başına üretilen ham çelik oranı, bir önceki seneye göre yüzde 9,7 artarken, üretilen ton ham çelik başına enerji sarfiyatı ise yüzde 3,3 azaldı. Kapasite artışına yönelik yatırımlarımızın olumlu etkisini 2020 senesinde de gördük. Pandemi koşulları nedeniyle, şubat-haziran aylarında yapılan üretim kısıtlamasına rağmen, KARDEMİR olarak tarihimizde ilk kez 2,5 milyon ton sıvı çelik üretimini aştık. Yıl içerisinde, tesislerimizde rekor üretimler gerçekleştirerek, 2,4 milyon tondan fazla net mamul ürettik." şeklinde konuştu.

Ham çelik üretiminin yüzde 11,5’i KARDEMİR’den

Salgın sürecinde küresel ekonomilerin derinden etkilendiğine ve durağan hale geldiğine işaret eden Necdet Utkanlar, bu süreçte demir çelik sektörünün de ivme kaybettiğini aktardı.

Ham çelik üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 1,8 milyar tona gerilediğini bildiren Utkanlar, şunları kaydetti: “Bu dönem, dünyadaki genel trendin aksine Türkiye özelinde olumlu gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Çelik üretiminde yüzde 6'lık üretim artışı gerçekleşti ve Türkiye 35,8 milyon ton üretimle dünyada çelik üretimini artıran 5 ülke arasında yer aldı. Ülkemiz, böylelikle Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi konumuna ulaşmış oldu. Bu süreçte KARDEMİR olarak Türkiye'nin çelik sektöründeki büyümesinde ve başarısında rol oynamaya devam ettik. 2020 yılında toplam üretime yüzde 11,5 ham çelik üretimiyle katkı sağladık.”