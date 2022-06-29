KARDEMİR'de kademe ilerlemesi sözü

Değirmenci, yazılı açıklamasında, kademe ilerleme sorununun çözülmesi için KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar’ı makamında ziyaret ettiğini belirtti.

Görüşmede, kademe ilerlemesi sorununun çözüldüğünü vurgulayan Değirmenci, şunları kaydetti:



"01 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmemizin geçici maddesindeki 'aday işçilerin geçici kademelerine yerleştirilmesi' başlıklı maddesinin yürürlüğüne ilişkin, Sayın Alparslan Bayraktar ile bugüne kadar yaptığım görüşmelerde, bu çalışmaların bir an önce tamamlanıp, uygulamaya geçilmesi hususundaki hassasiyetimizi dile getirmiştim. Bayraktar ile yaptığım görüşme sonucunda, kademe ilerlemesi, temmuz ayının ilk haftasında yapılacak yönetim kurulu toplantısında karara bağlanacaktır."



Değirmenci, "Bu kapsamda belirlenen kurallar çerçevesinde üyelerimizin, ilgili kademelere yerleştirmesi yapılacaktır. Bu çalışmada emeği geçen yönetim kurulu başkanımız Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere herkese, üyelerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.