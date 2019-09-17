Kardemir'den 1 milyon ton kapasiteli yeni fırın yatırımı

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"Şirketimizin 3.5 milyon ton çelik üretim kapasitesine ulaşabilmesi, yanı sıra performans ve verimlilik artışı kapsamında, 1.000.000 ton/yıl kapasiteli yeni bir Yüksek Fırının kurulmasına

Yönetim Kurulu'muzca karar verilmiştir."

"Nervürlü kangal" üretimine de başlamıştı



Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarınca (KARDEMİR), "nervürlü kangal" üretimine başlandığı duyurmuştu.



Şirketin kaliteyi ve pazara sunduğu ürün portföyünü her geçen gün artırmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Son olarak çubuk kangal tesislerimizde 52 ve 56 milimetre çapında Türkiye'nin en kalın kangallarını üreterek makine imalat sektörünün kullanımına sunan şirketimiz, esnek bir yapıya sahip olan aynı tesiste 'nervürlü kangal' üretimini de başarı ile gerçekleştirerek ticari pazara sunmuştur." duyurusu yapılmıştı.