KARDEMİR'den 1 milyon tonu aşkın ürün satış programı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), toplamda 1 milyon 94 bin tonluk bir satış programı hazırladı.

Şirketin Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre program, satış prosedürüne göre 2021 ekim-aralık döneminde fiyat listeleri üzerinden hazırlandı.

Mal miktarının yüzde 30 taahhütlü, yüzde 70 serbest olduğunun bildirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Nervürlü inşaat demiri 111 bin, 33 bin 300 ve 77 bin 700 ton, profil 98 bin, 29 bin 400 ve 68 bin 600 ton, kangal-çubuk 139 bin, 41 bin 700 ve 97 bin 300 ton, kütük 199 bin, 59 bin 700 ve 139 bin 300 ton ürün satışı programlanmıştır. Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla alabilecekleri ürün miktarını gösterir listeyle 30 Eylül Perşembe günü saat 17.30'a kadar şirketimizin satış müdürlüğüne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir."