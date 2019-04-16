KARDEMİR'den 300 milyonluk kâr dağıtımı

16 Nisan 2019

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), geçen yılki kârından 300 milyon lirasını hissedarlarına verecek.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, geçen yılın net kârının 814 milyon 259 bin 158 lira olduğu hatırlatıldı.

Bu kârdan hissedarlara pay verileceği aktarılan açıklamada, "150 milyonu 28 Haziran 2019, 150 milyonu da 29 Kasım 2019 tarihlerinde olmak üzere 300 milyon lira kâr payı olarak dağıtılacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA