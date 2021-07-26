Kardemir'den öğrencilere mesleki eğitim ve iş imkanı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (Kardemir) öğrencilerin uygulamalı eğitimden geçirilmesi ve iş imkanına sahip olabilmeleri amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandı.

Kardemir'den yapılan yazılı açıklamada, yetişmiş ve kalifiye insan gücünü etkin şekilde yöneterek üretimine devam eden şirketin, gelecek yıllar için insan kaynağı alanında yatırımlarını sürdürdüğü belirtildi.

Şirketin uzun vadedeki ihtiyaçlarına eş güdümlü olarak, sanayi ve okul iş birliği çerçevesinde genç nesillerin yetiştirilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni protokol imzaladığı bildirilen açıklamada, "Uygulamalı eğitim protokolüne göre, endüstriyel bakım-onarım meslek dallarında öğrenciler, haftanın 3 günü KARDEMİR'de, 2 günü ise okullarında eğitim alacaklardır." denildi.

"İş olanaklarından faydalanabilecekler"

Projenin 4 yıl süreyle uygulanacağı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Öğrencilerin sadece mesleki alandaki gelişimleri değil, sosyal hayatlarındaki kazanımları da göz önünde tutulacaktır. Tiyatro ve müzik gibi kültürel çalışmaların içerisinde yer alacak öğrenciler, iş hayatını da yakından görecek ve profesyonellerle çalışma fırsatına sahip olacaklardır. Mesleki ve teknik eğitimlerin de KARDEMİR uzman ve mühendisleri tarafından destekleneceği proje kapsamında, öğrencilerin sigortaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacak olup, şirketimiz öğrencilerin iş olanaklarından faydalanmalarını sağlayacaktır."

Gelecek nesillerin mesleki ve sosyal alanda güçlü bireyler olmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Öğrencilerimiz, şirketimizin eğitim müdürlüğü imkanlarından da faydalanacaktır. Bu doğrultuda İngilizce ve bilgisayar dersleri gibi eğitimlere ve yaşam bilgisi seminerlerine tabi tutulacaklardır. 2021 ilköğretim ve ortaokul mezunu, yapılacak beceri testinde ve mülakatlarda başarılı olan öğrencilerimiz, projeye kayıt olmakla birlikte ileriki yıllarda KARDEMİR'de iş olanağına da sahip olabileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.