KARDEMİR'den yeni ürün satış programı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Ekim-Aralık 2022 dönemi için yeni ürün satış programı hazırladı.

KARDEMİR'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, mal miktarının yüzde 30 taahhütlü, yüzde 70 serbest olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre; 69 bin 600 tonu taahhütlü-162 bin 400 tonu serbest olmak üzere 232 bin ton kütük; 34 bini taahhütlü-77 bin tonu serbest olmak üzere 110 bin ton nervürlü inşaat demiri; 34 bin 500 tonu taahhütlü-80 bin 500 tonu serbest olmak üzere 115 bin ton kangal-çubuk; 33 bin 600 tonu taahhütlü-78 bin 400 tonu serbest olmak üzere 112 bin profil ürün satışı programlandı.

Açıklamanın devamında, “Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30.09.2022 Cuma günü saat 17:00'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü'ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.