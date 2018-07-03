KARDEMİR'e yeni yönetim kurulu üyesi

03 Temmuz 2018

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, milletvekili seçilen Şamil Ayrım'ın istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine Osman Kahveci̇'nin seçilmesine karar verildiği bildirildi.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili seçilmesi nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Şamil Ayrım'ın yerine gelen Kahveci, daha önce Orman Genel Müdürlüğü ile AK Parti'den 24 ve 25. dönemlerde Karabük Milletvekilliği ve bir dönem de KARDEMİR bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmıştı.

Kaynak: AA