KARDEMİR'in ilk çeyrek kârı 67 milyon lira

10 Mayıs 2019

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, konsolide olarak 2019 yılının ilk çeyreğinde net kârının 67 milyon 580 bin 672 lira olduğunu duyurdu.

KARDEMİR, KAP'ta yılın ilk çeyreğine ilişkin faaliyet raporunu yayımladı.

Raporda "Konsolide olarak 2019 yılının ilk 3 ayında net kâr 67 milyon 580 bin 672. 2019 konsolide olarak net satış geliri ise 1 milyar 636 milyon 56 bin 969 lira olarak gerçekleşti." ifadeleri yer aldı.

Üçüncü pota fırını tamamlanarak devreye alındı

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada ise yaklaşık 44 milyon liraya mal olan ve 1 milyon 200 bin ton çelik işleme kapasiteli 3. pota fırınının tamamlanarak devreye alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan da çelikhanede halen 4. sürekli döküm makinesi ile mevcut 2 konverterde kapasite artırılmasına yönelik yatırım faaliyetlerinin devam ettiğini, bunun da yıl sonuna kadar devreye alınacağını aktardı.

Kaynak: AA