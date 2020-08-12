KARDEMİR'in yeni genel müdürü Necdet Utkanlar oldu
KARDEMİR Genel Müdürlüğüne Necdet Utkanlar getirildi.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, bir süredir vekaleten yürütülen genel müdürlük görevine Necdet Utkanlar'ın getirildiğini söyledi.
Yolbulan, demir çelik sektöründe yıllardır üst düzey görevlerde bulunan deneyimli ve donanımlı Utkanlar'ın başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.
Utkanlar'a başarılar dileyen Yolbulan, Türkiye'nin ilk ağır sanayisi KARDEMİR'in kendisini yenileyerek ülkeye yerli ve milli alanda katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.
Asil Çelik, Kroman ve Diler’de halen daha Yönetim Kurulu üyeliği, koordinatörlük gibi önemli görevlerde bulunan Necdet Utkanlar’ın önümüzdeki günlerde Karabük’e gelerek, KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başlayacak.
Kaynak: AA