KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç oldu
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kamil Güleç'in seçildiği bildirildi.
KARDEMİR'den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz'ün yeniden aday olmadığı, seçim sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kamil Güleç'in getirildiği belirtildi.
Yönetim Kurulu Başkanvekilliği'ne ise Ömer Faruk Öz'ün seçildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Genel Müdür Ercüment Ünal'ın görev süresi sonlandırılmış, yerine şirketimizde Yatırımlar Koordinatörlüğü görevini sürdüren Mansur Yeke mevcut görevinin yanı sıra Genel Müdürlüğe vekaleten atanmıştır. Şirketimizde İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü görevini yürüten Sait Aygün, Koordinatörlük görevinden alınarak Hukuk Müşavirliği görevine atanmıştır. Şirketimizde Mali İşler Koordinatörlüğü görevini sürdüren Furkan Ünal mevcut görevinin yanı sıra İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü'ne vekaleten atanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Mehmet Erdoğan, üyeliklere Ömer Faruk Öz, Osman Kahveci, Hüseyin Çağrı Güleç ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Burcay Yavuz'un atanmalarına karar verilmiştir."
Kaynak: AA