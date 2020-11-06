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KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanlığına Alparslan Bayraktar getirildi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığına Alparslan Bayraktar seçildi.

KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanlığına Alparslan Bayraktar getirildi
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KARDEMİR'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin bugünkü yönetim kurulu toplantısında görev dağılımının yapıldığı belirtilerek, "Yönetim Kurulu Başkanlığına Alparslan Bayraktar'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Erdal Erdem'in seçilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Faruk Akşit'in, mevcut projeleri ve görevi nedeniyle şirkete yeterli zamanı ayıramayacağını ifade ederek görevinden ayrıldığı kaydedildi.

Yönetim kurulu üyeliğine Mustafa Yolbulan, Muhammet Ali Oflaz, Fatih Mehmet Erkoç, Yusuf Canbolat, Kamil Güleç, Mustafa Aydın, Prof. Dr. Ercüment Arvas ve Ömer Demirhan seçilmişti.

Kaynak: AA

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