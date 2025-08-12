  1. Dünya Gazetesi
Karel 40 yıllık ‘know-how’ını savunmaya yönlendirdi

Karel’in 40 yıllık tecrübe, bilgi ve birikimini savunma tarafına aktardığını belirten Karel Savunma Teknolojileri Grup Başkanı Yavuz Bayız, haberleşmede yeni sistem çözümleri ile ihracat odaklı büyümeyi hedeflediklerini söyledi.

Hayati ARIGAN

Karel Savunma Tekno­lojileri Grup Başkanı Yavuz Bayız, şirketin savunma sanayinde yeni atı­lımlarını DÜNYA’ya anlattı.

Karel’in know-how de­nilen bilgi birikiminin hiç­bir firmada olmadığını ifade eden Bayız, yerli mühendis­lik ve yerli teknoloji ile savun­ma tarafında haberleşme çö­zümleri ürettiklerini ifade etti. Savunma sektöründe uç teknolojilerin kullanıldığını anlatan Bayız, haberleşme dı­şında da mesela TUSAŞ’a 'Ba­ckup flight instrument' denen uçaklar ve helikopterler için yedek hava göstergesi yapı­yoruz. Gemi haberleşme sis­temleri yapıyoruz. Mühen­dislik gücümüzü haberleşme dışındaki alanlarda da kulla­nıyoruz” diye konuştu.

ARGE proje bölümünde 100’ün üstünde çalışanları ile bir dönüşüm içinde oldukları­nı belirten Bayız, kutu satışla­rı, sahra santrali satışlarından sistem çözümlerine doğru geç­meye başladıklarını söyledi.

Özel 5G sistemi ile izole ağ yapısı

Sahra santrallerinin etra­fında geliştirdikleri Private 5G sistemini Bayız şöyle anlattı:

“Private 5G sistemine asker­lerin kullandığı ‘Mission criti­cal’ denen özellikleri koyduk. Yazılım uygulamalarını geliş­tirdik. Askerin elindeki mev­cut sistemlerle entegrasyon yetenekleri ile bir sistem çö­zümü yarattık. Askerin arazi­de olduğu zaman sahra santra­line entegre mobil aboneleri de haberleştirmek için uçtan uca kontrol edilen, kapalı devre ve güvenli bir ağ yapısı sağlayan private 5G sistemi, özel 5G ya­rattık. Orada izole bir ağ yara­tıyoruz. Bir tane sahra santra­li satmaktan çıkıp böyle koca­man birbiriyle uyumlu çalışan sistem yaratmak doğrultusun­da çalışmalar yapıyoruz.”

Hedef ihracat odaklı büyümek

Savunma sanayinde sektö­rün büyüklerine çözüm sağla­dıklarını belirten Bayız, “Böy­lelikle dolaylı ihracatımız olu­yor. Azerbaycan, Katar, Şili gibi yerlerde satılıyor. Bizim toplam 3 ile 4 milyon doları bu­lan direkt ihracat yaptığımız yerler ise Bangladeş, Ukrayna, Romanya. İhracat odaklı bü­yümek istiyoruz” dedi. 30 ülkeye santraller ihraç eden Karel, Türkiye pazarı­nın yüzde 70'ini elinde bulun­duruyor.

