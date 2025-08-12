Karel 40 yıllık ‘know-how’ını savunmaya yönlendirdi
Karel’in 40 yıllık tecrübe, bilgi ve birikimini savunma tarafına aktardığını belirten Karel Savunma Teknolojileri Grup Başkanı Yavuz Bayız, haberleşmede yeni sistem çözümleri ile ihracat odaklı büyümeyi hedeflediklerini söyledi.
Hayati ARIGAN
Karel Savunma Teknolojileri Grup Başkanı Yavuz Bayız, şirketin savunma sanayinde yeni atılımlarını DÜNYA’ya anlattı.
Karel’in know-how denilen bilgi birikiminin hiçbir firmada olmadığını ifade eden Bayız, yerli mühendislik ve yerli teknoloji ile savunma tarafında haberleşme çözümleri ürettiklerini ifade etti. Savunma sektöründe uç teknolojilerin kullanıldığını anlatan Bayız, haberleşme dışında da mesela TUSAŞ’a 'Backup flight instrument' denen uçaklar ve helikopterler için yedek hava göstergesi yapıyoruz. Gemi haberleşme sistemleri yapıyoruz. Mühendislik gücümüzü haberleşme dışındaki alanlarda da kullanıyoruz” diye konuştu.
ARGE proje bölümünde 100’ün üstünde çalışanları ile bir dönüşüm içinde olduklarını belirten Bayız, kutu satışları, sahra santrali satışlarından sistem çözümlerine doğru geçmeye başladıklarını söyledi.
Özel 5G sistemi ile izole ağ yapısı
Sahra santrallerinin etrafında geliştirdikleri Private 5G sistemini Bayız şöyle anlattı:
“Private 5G sistemine askerlerin kullandığı ‘Mission critical’ denen özellikleri koyduk. Yazılım uygulamalarını geliştirdik. Askerin elindeki mevcut sistemlerle entegrasyon yetenekleri ile bir sistem çözümü yarattık. Askerin arazide olduğu zaman sahra santraline entegre mobil aboneleri de haberleştirmek için uçtan uca kontrol edilen, kapalı devre ve güvenli bir ağ yapısı sağlayan private 5G sistemi, özel 5G yarattık. Orada izole bir ağ yaratıyoruz. Bir tane sahra santrali satmaktan çıkıp böyle kocaman birbiriyle uyumlu çalışan sistem yaratmak doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz.”
Hedef ihracat odaklı büyümek
Savunma sanayinde sektörün büyüklerine çözüm sağladıklarını belirten Bayız, “Böylelikle dolaylı ihracatımız oluyor. Azerbaycan, Katar, Şili gibi yerlerde satılıyor. Bizim toplam 3 ile 4 milyon doları bulan direkt ihracat yaptığımız yerler ise Bangladeş, Ukrayna, Romanya. İhracat odaklı büyümek istiyoruz” dedi. 30 ülkeye santraller ihraç eden Karel, Türkiye pazarının yüzde 70'ini elinde bulunduruyor.