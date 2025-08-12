Karel 40 yıllık ‘know-how’ını savunmaya yönlendirdi

Hayati ARIGAN

Karel Savunma Tekno­lojileri Grup Başkanı Yavuz Bayız, şirketin savunma sanayinde yeni atı­lımlarını DÜNYA’ya anlattı.

Karel’in know-how de­nilen bilgi birikiminin hiç­bir firmada olmadığını ifade eden Bayız, yerli mühendis­lik ve yerli teknoloji ile savun­ma tarafında haberleşme çö­zümleri ürettiklerini ifade etti. Savunma sektöründe uç teknolojilerin kullanıldığını anlatan Bayız, haberleşme dı­şında da mesela TUSAŞ’a 'Ba­ckup flight instrument' denen uçaklar ve helikopterler için yedek hava göstergesi yapı­yoruz. Gemi haberleşme sis­temleri yapıyoruz. Mühen­dislik gücümüzü haberleşme dışındaki alanlarda da kulla­nıyoruz” diye konuştu.

ARGE proje bölümünde 100’ün üstünde çalışanları ile bir dönüşüm içinde oldukları­nı belirten Bayız, kutu satışla­rı, sahra santrali satışlarından sistem çözümlerine doğru geç­meye başladıklarını söyledi.

Özel 5G sistemi ile izole ağ yapısı

Sahra santrallerinin etra­fında geliştirdikleri Private 5G sistemini Bayız şöyle anlattı:

“Private 5G sistemine asker­lerin kullandığı ‘Mission criti­cal’ denen özellikleri koyduk. Yazılım uygulamalarını geliş­tirdik. Askerin elindeki mev­cut sistemlerle entegrasyon yetenekleri ile bir sistem çö­zümü yarattık. Askerin arazi­de olduğu zaman sahra santra­line entegre mobil aboneleri de haberleştirmek için uçtan uca kontrol edilen, kapalı devre ve güvenli bir ağ yapısı sağlayan private 5G sistemi, özel 5G ya­rattık. Orada izole bir ağ yara­tıyoruz. Bir tane sahra santra­li satmaktan çıkıp böyle koca­man birbiriyle uyumlu çalışan sistem yaratmak doğrultusun­da çalışmalar yapıyoruz.”

Hedef ihracat odaklı büyümek

Savunma sanayinde sektö­rün büyüklerine çözüm sağla­dıklarını belirten Bayız, “Böy­lelikle dolaylı ihracatımız olu­yor. Azerbaycan, Katar, Şili gibi yerlerde satılıyor. Bizim toplam 3 ile 4 milyon doları bu­lan direkt ihracat yaptığımız yerler ise Bangladeş, Ukrayna, Romanya. İhracat odaklı bü­yümek istiyoruz” dedi. 30 ülkeye santraller ihraç eden Karel, Türkiye pazarı­nın yüzde 70'ini elinde bulun­duruyor.