Karel, Daiichi hisselerinin yüzde 75’ini satın aldı

Karel, araç içi multimedya sistemleri, hoparlör, direksiyon simidi ve geri görüş kameraları üretimi yapan Daiichi Elektronik (Daiichi) hisselerinin yüzde 75’ini 20,4 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Karel, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Daiichi hisselerinin satın alma ve ödeme işleminin tamamlandığını duyurdu.

Konuya ilişkin Karel’den KAP’a yapılan açıklama şöyle: “30 Mart 2022 tarihli açıklamamızda; Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Daiichi) hisselerinin %75'inin 20.400.000 ABD Doları bedel karşılığında edinilmesi için 29 Mart 2022 tarihinde "Pay Devir Sözleşmesi" ve "Pay Sahipleri Sözleşmesi"'nin (Sözleşmeler) imzalanmış olup anılan tutarın şarta bağlı bedel uyarlamalarına göre değişiklik gösterebileceği ve pay devir işleminin sözleşmelerdeki kapanış işlem ve koşulların yerine getirilmesi şartıyla tamamlanacağı duyurulmuştu.

3 Haziran 2022 tarihinde yapılan Daiichi Genel Kurul toplantısıyla beraber kapanış işlemleri süreci tamamlanmış olup, Daiichi paylarının %75'ine karşılık olarak 20.4000.000 ABD Doları karşılığı 335.355.600 TL satıcı hissedarlara nakden ödenmiştir. Yapılan Genel Kurul toplantısında yeniden oluşturulan 5 kişilik Daiichi Yönetim Kurulu'nda Şirketimiz 4 kişi ile temsil edilmekte olup Yönetim Kurulu Başkanlığına Serdar Nuri Tunaoğlu seçilmiştir.”