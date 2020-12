Karel Elektronik 4 milyon TL’ye şirket satın aldı

Karel Elektronik, Türkiye’nin ilk yerli analog telefon santralini üreten Telesis Telekomünikasyon Sistemleri’ni satın aldı. 1983 yılında Ankara’da kurulan ve telefon santrallerinde tasarım da yapan önemli üreticilerden olan Telesis için Kara ailesiyle anlaşma imzalandı. Ahmet Kudat Kara, Kudat Olca Kara ve Alca Kara ile yapılan anlaşma sonucunda şirketin yüzde 100’ü için 533 bin 784 dolar ödendi.

"Güç birliği rekabet avantajı getirecek"

2018 yılında tasarım ve üretimi tamamen Türkiye’de yapılan dünyanın ilk otonom IP telefon santralini de üreten şirket, artık Karel Elektronik çatısı altında faaliyet gösterecek.

Karel, satın almaya ilişkin detaylı bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı:

“Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 100'üne karşılık gelen 7.907.000 adet payı 533.784 USD karşılığında peşin olarak satın alınmıştır.

Bu satın almanın şirketimize yapacağı katkı ile ilgili öngörülerimiz ve operasyonel konularla ilgili açıklamalar aşağıdadır;

Bu satın alma sonrasında Telesis A.Ş.'nin tüzel kişiliği ve operasyonu devam edecektir. Ürün, teknoloji ve dağıtım kanalı alanında oluşacak güç birliği her iki firmaya da rekabet avantajı sağlayacaktır.

Her iki firmanın bayi ve dağıtım ağının her iki firmanın ürünlerine ulaşabilir olmasının toplam pazar etkinliğini arttırması beklenmektedir.

Her iki firmanın teknolojik birikimi ve Ar-Ge yeteneklerinin bir araya gelmesinin ürün ve teknoloji geliştirme konusunda sinerji yaratması öngörülmektedir.

Telesis A.Ş.'nin ürün maliyetlerinde Karel'in üretim imkanlarından ve ölçeğinden yararlanılarak iyileştirmeler sağlanabilecektir.

Konsolide faaliyet giderlerinde iyileşme sağlanabilecektir. SPK'nın yetkilendirdiği kuruluşlardan Telesis A.Ş. için değerleme raporu alınacaktır. Değerleme sonucunda TFRS 3, paragraf 34'e (Pazarlıklı Satınalımlar) göre kar çıkacağını tahmin ediyoruz.”