Karel Elektronik, müşteri talebine yetişmek için üretimi artırıyor

Türkiye’de 700 binden fazla işletme, dünyada ise 12 milyondan fazla kullanıcısı olan Karel Elektronik, temmuz ayından bu yana üretimi de istihdamı da artıracak adımlar atıyor. Ağustos ayında yeni istihdam yaratılacağını açıklayan şirket, 30 Kasım itibariyle yüzde 31,8’lik artışla çalışan sayısını 797’ye çıkardı.

Eş zamanlı olarak üretim adetlerini de yukarı çekti. Temmuz ayından itibaren gelen sipariş artışına yönelik olarak eylül ayında hat sayısını 12’ye çıkardı. Böylelikle elektronik kart üretim kapasitesi de aylık 1 milyon 20 bin adede yükseldi.

2021'de üretim yüzde 67 büyüyecek

2021 yılında yeni hat eklemeyi planları içine alan şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Aralık ayında sipariş ettiğimiz yeni hat geldiğinde hat sayımız 13'e elektronik kart üretim kapasitemiz ise aylık 1 milyon 105 bin adede ulaşacaktır. 2021 yılı ocak ve şubat aylarında yeni iki hat alımıyla üretim hattı sayımızı 15'e, elektronik kart üretim kapasitemizi aylık 1 milyon 275 bin adede çıkartma kararı almış bulunmaktayız.”

2019 yılında yüzde 22'lik artış gösteren üretim kapasitesi 2020 ve 2021 yılında yeni alımlarla birlikte ek olarak yüzde 36 oranında artmış olacak. Bunun sonucunda ise 2021 yılı ikinci çeyreğinden itibaren üretim kapasitesinin Ekim 2019’un yüzde 67 üzerinde oluşacağı hesaplandı.