Karel Elektronik'ten ventilatör hamlesi

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük PBX markalarından biri ve teknoloji üreticisi olan Karel Elektronik, COVID-19 pandemisinde çok ihtiyaç duyulan solunum cihazı üretti. Foras iş birliği ile üretilen ventilatör, taşınabilir ve gerekli hava karışımını kendi oluşturabilen bir cihaz olarak hayati bir ihtiyaca yanıt verecek. Yeni cihazın ilk ihracatı Pakistan’a yapıldı.



Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan Karel Elektronik, Türkiye’nin alanında en güçlü Ar-Ge’lerinden birine ve dünya ölçeğinde üretim tesislerine sahip ve 30’dan fazla ülkeye ürün ve teknoloji ihraç ediyor. Telekomünikasyonun yanı sıra, savunma sanayi çözümleri, kurumsal projeler ve sistem entegrasyonu ve elektronik üretimi alanında faaliyet gösteren Karel, COVID-19 ile mücadeleyi destekleyen çok önemli bir adım attı. Karel, COVID-19 virüsünün yol açtığı solunum problemlerini ve nefes alma zorluğunu gidermekte önemli bir rolü bulunan ventilatör cihazının üretimine başladı.



Güçlü bir üretim altyapısı kuruldu

Tasarımı Foras firmasına ait olan, invaziv veya non-invaziv mekanik ventilasyona ihtiyaç duyan hastalara devamlı veya aralıklı olarak solunum desteği sağlayabilen mekanik ventilatör cihazı için Karel üretim tesislerinde güçlü bir seri üretim altyapısı oluşturuldu.



Karel Türkiye’deki ihtiyacın giderilmesinin yanı sıra başka ülkelere de ihracat yapmak üzere çalışmalara başladı. Yeni cihazın ilk ihracatı ise Pakistan’a yapıldı.



Çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılabilen on farklı kombinasyonu bulunuyor. Ventilatör cihazı özellikle COVID-19 virüsünün doğrudan etkilediği göğüs duvarı ve nöromusküler hastalıklarda kullanılıyor. Cihaz suni solunuma ihtiyacı olan hastalara hasta bakım odasında, evde, ambulansta ve diğer yaşam alanlarında destek için kullanılmak üzere taşınabilir olarak tasarlandı. Bu ventilatör, kuru basınçlı havaya ihtiyaç duymaksızın kendi başına çalışabilen hava üretim motoruna da sahip. Cihaz uzun süreli çalışmayı destekleyen bataryasıyla aynı zamanda sahra uygulamalarında da kullanılabiliyor. Yetişkinlerde ve çocuklarda kullanılabilen cihazın 10 farklı ventilasyon ve soluk modu kombinasyonu bulunuyor.



"Sosyal sorumluluk anlayışının gereği"

Karel Yönetim Kurulu Teknik Murahhas Üyesi Yaman Tunaoğlu şunları söyledi: “COVID-19 tüm ülkeleri olduğu gibi Türkiye’yi de zorluyor. Sağlık çalışanları özveriyle mücadele ediyor ama virüsü yenmek için herkesin ve her kurumun elinden geleni yapması gerekiyor. Pandemiye karşı toplumsal dayanışmanın öne çıktığı bir dönemde Karel de sosyal sorumluluk anlayışının bir gereği olarak harekete geçti. Satın alma, hammadde temini, üretim yeteneklerimiz ve farklı Ar-Ge disiplinlerindeki birikimimizle pandemi ile mücadelede hayati önemi bulunan ventilatör cihazı üretimi ve Ar-Ge koordinasyonunu gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Bu kapsamda ürün geliştirme çalışmalarını tamamlamış olan Foras firması ile birlikte hareket etme kararı aldık. Sonuçta hem yetişkinlerde hem de çocuklarda her yerde kullanılabilen taşınabilir bir cihazı ülkemizin ve ihtiyaç duyan ülkelerin hizmetine sunmayı başardık."