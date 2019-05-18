Karel, savunma yatırımlarına ağırlık verecek

18 Mayıs 2019

Türkiye’de savunma sanayi alanında elde ettikleri başarının sürdürülebilir olması için aynı zamanda yurtdışına satış yapabiliyor olmaktan geçtiğini söyleyen Yaman Tunaoğlu, planlarını bu yönde şekillendirdiklerini bildirdi.

Ağırlıklı Asya, Afrika, yakın doğu ve Ortadoğu bölgelerinde olmak üzere PBX ürün ve çözümleri ile ihracat yaptıklarını ileten Tunaoğlu, “Faaliyet alanımızda Türkiye’de uzun yıllardır açık ara pazar lideriyiz. Avrupa’nın da en büyük 3’üncü, dünyanın en büyük 15’inci PBX üreticisinden biriyiz. Aselsan’ın alt yüklenicisi olarak Hindistan, Bangladeş ve Azerbaycan’a sistemlerimizin satışını gerçekleştirdik” diye konuştu.

Son yıllarda ivmelenen ürün geliştirme hacmi ile öncelikle askeri haberleşme alanlarında sektörün ihtiyaçlarına göre yeni ürünler geliştirmeye devam edeceklerini ileten Murahhas Üye Yaman Tunaoğlu, bunun yanında aviyonik alanındaki çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Öncelikle yerli motor üretiminin önemli bir parçası olan motor elektronik kontrol üniteleri konusunda Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyleyen Tunaoğlu, şöyle devam etti: “Yurtdışına da açılarak hem pazar yelpazemizi genişletmek hem de ülkemize döviz kazandırmak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Bangladeş ordusunun taktik askeri santral ihalesini kazandık. Kısa süre içinde bu sözleşmemizi de imzalayarak bu yıl içinde ilk sevkiyatımıza başlamayı hedefliyoruz.”

“Sektör, teknolojiyi kullanmak zorunda”

Teknolojideki hızlı gelişmelerin savunma sanayinde yatırımların sürekliliği ve yenilenmesi anlamına geldiğine işaret eden Yaman Tunaoğlu, savunma sanayinin doğası gereği teknolojiyi kullanmak zorunda olduğunu söyledi. Tunaoğlu, “Ancak, güvenlik gereksinimleri en üst düzeyi gerektirdiği için daha da özelleştirilmiş olmak zorunda. Bu nedenle ülkeler yeni teknolojilerden yola çıkarak kendi savunma çözümleri yaratmanın peşindeler. Bu gelecekte artarak devam edecek” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Ar-Ge ve Ür-Ge yetkinliklerini sürekli geliştirmenin firmaları için önem arz ettiğinin altını çizen Yaman Tunaoğlu, bu bakış açısıyla her yıl üretimden gelen satış cirolarının yaklaşık yüzde 10’unu Ar-Ge faaliyetlerine ayırdıklarını belirtti.

Bilkent CyberPark’ta faaliyet gösteren Ar-Ge birimleri hakkında bilgi veren Tunaoğlu, şunları kaydetti: “İçinde sadece savunma sanayi projelerine özel ayrı bir ekip görev yapıyor. Ayrıca, geliştirilen ürün ve çözümlerimizi dünya standartlarında güvenlik sertifikalarına ve sistemlere sahip üretim tesislerimizde, savunma çözümleri için ayrı bir bölgede ve çok özel koşullarda üretiyoruz.”

“Ürün gamımıza yenilerini ekledi”

Savunma sanayinde son iki yılda ürün gamlarına yeni ürünler eklediklerinin altını çizen Yaman Tunaoğlu, bu nedenle IDEF Fuarı’na bu yıl yeni ürünleri ile katılmayı tercih ettiklerini ifade etti.

Özellikle uydu haberleşme sistemlerinde IP-analog geçişlerini tamamlayan askeri standartlarda gateway cihazı ve yine aynı sistemler için özel olarak geliştirilmiş telsiz-IP gateway cihazlarını sektöre sunacaklarını dile getiren Tunaoğlu, “2018 yılında TSK bünyesine girmiş bulunan her iki cihazımızın taktik haberleşme sahasında önemli bir açığı kapatacağını düşünüyoruz. Bunlar dışında Hürkuş uçağı için ilk prototipini çıkartmak üzere olduğumuz yedek uçuş göstergesi-BFI cihazımızı da özellikle aviyonik alanındaki çalışmalarımızın bir çıktısı olarak IDEF’de sergileyeceğiz” şeklinde konuştu.