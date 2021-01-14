Kargoda yanlış adrese dijital harita çözümü

Salgında artan kargo trafiği, sektörün kronik sorunu olan yanlış adres konusuna da çare oldu. Birçok kargo şirketine yazılım desteği sağlayan Türk yazılım şirketi Başarsoft, adres konusunda yaşanan sıkıntıları en aza indirmek için Türkiye’nin dijital haritasını çıkardı. Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, geçmişte ortalama 100 kargodan 10’u, adreslerin tam girilmemesi, güncel olmaması ve benzeri nedenlerle kargo firmalarının yanlış şubelerine gönderilirken, sundukları çözümler sayesinde bu oranı yüzde 2’lere kadar çekebildiğini söyledi. Buna göre, Türkiye’de her gün yaklaşık 2.5 milyon kargo taşınırken 250 bin adet kargo, kargo firmasının yanlış şubesine gidiyordu. Başarsoft’un devreye girmesiyle bu sayı 50 binlere kadar geriledi.

Sadece ilçeden ibaret kalıyordu

Türkiye’de gönderilen her 10 kargodan 9’u ve her 5 pizzadan 4’ünün Başarsoft’un sunduğu dijital haritalar ile müşterilerin evlerine ulaştığını belirten Küçükpehlivan, “Özellikle e-ticaret firmaları, sipariş veren müşterilerine ilçe ve telefonu zorunlu kılarken detaylı adres kısmını zorunlu hale getirmediği için bazı siparişler sadece ilçeden ibaret kalıyor” dedi. Küçükpehlivan, “Kargo firmalarımız bu yanlışlıktan dolayı zorluklar yaşıyor. Yazılımlarımız sayesinde eksik bilgilerinin birçoğu tamamlandı. Adreslerin tam olarak yazılmasıyla bu sorunu çözeceğiz” diye konuştu.

Pizza soğumayacak

Pizza siparişi verildiğinde adresin tanımlanamaması yüzünden haftada binlerce siparişin iptal edilmek zorunda kaldığını söyleyen Alim Küçükpehlivan, “Pizzacıların sorununu da çözdük. Pizzalar artık soğuk gitmiyor. Bina bina ayrıştırıyoruz. 12 milyon binanın kapı numarasını koordinatlandırdık. Bu proje sayesinde çalışan sayısımızı 250’den 320’ye çıkardık. Kapalı alanda navigasyon üzerine de çalışma yürütüyoruz. Otomotivde fabrika içinde malzeme taşıyan forkliftler var. Onları izliyor ve rotalandırıyoruz” diye konuştu.