Kariyer.net yeteneğin karnesini açıkladı

Online istihdam plat­formu Kariyer.net, 25’nci yılında iş dünyasındaki değişimi ve ge­lişimi yaptığı araştırmalar­la ortaya koydu. Şirket, ye­tenekler nezdinde çeyrek asırda yaşanan dönüşümü gün yüzüne çıkarmak için “Türki­ye’de Kariyer.net ile Yetene­ğin 25 Yılı ve Geleceği” araş­tırmasını gerçekleştirdi. Ayrı­ca bağımsız araştırma şirketi Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından yapılan “Ka­riyer.net Ekonomik Etki Ana­lizi” ile istihdama sağladığı katkıyı açıkladı. Ek olarak The Network ve BCG iş birliği ile gerçekleşen, Türkiye ayağını Kariyer.net’in yürüttüğü “Glo­bal Yeteneklerin Şifresi”nin sonuçlarını duyurdu.

“Yılda ortalama 1.9 milyon kişi işe yerleşti“

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, “Türkiye istihdam pi­yasasına katkı sağladığımız 25 yılda biz de sektörle para­lel olarak büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. 1999’da baş­layan yolculuğumuzda 2006 yılında iLab Grup şirketleri arasına katılmamız ve 2014 yılında İK sektöründe ilk Ar-Ge Merkezini kurmamız önemli dönüm noktalarımız­dan oldu.

2017 yılında İşin Ol­sun, 2019’da WeHire, 2021’de kurum içi girişimiz olan Te­chcareer.net’i kurmamız, yine 2021’de aday ön-değerlendir­me platformu Coensio’ya ya­tırım yapmamız, 2022 yılında yeni nesil aday takip sistemi PeopleBox girişimimiz hem Türkiye ve hem dünyadaki is­tihdam piyasasında merakla takip edilen şirket haline gel­memizin önemli dönüm nok­taları oldu. İş ilanı sitesin­den İK teknolojileri firma­sına dönüşmemiz dünyanın önde gelen üniversitelerin­den Harvard Business Scho­ol’un (HBS) da radarına girdi. Bu yolculuğumuz HBS’te vaka analizine dönüştürüldü’’ dedi.

PAL, “Kariyer.net Ekono­mik Etki Analizi” çalışmasıyla Kariyer.net’in bu süreçte Tür­kiye istihdam piyasasında­ki etkisini ortaya koydu. PAL Yönetici Ortağı Esen Çağlar, ‘’2021-2023 yılları arasında özel sektörde işe yerleşenle­ri temel alan analizde Türki­ye’de işe yerleşenlerin yüzde 28’i doğrudan Kariyer.net ve yüzde 9’unun doğrudan İşin Olsun aracılığıyla işini buldu. Bu dönemde Kariyet.net her yıl ortalama 1,4 milyon kişi­nin işe yerleşmesine doğru­dan katkı sağladı. İşin Olsun dahil edildiğinde ise bu rakam 1,9 milyon kişiyi buldu’’ ifade­leriyle analizin öne çıkan ra­kamlarını paylaştı.

“Türkiye’de Kariyer ile Yeteneğin 25. Yılı ve Gele­ceği” araştırması, istihdam piyasasında farklı jeneras­yonların bir arada çalıştı­ğı bu dönemde, çalışanların birbirinden farkını ele alı­yor. Araştırmaya göre genç­ler kariyerinde yükselmeyi ve öğrenmeyi önceliklendi­riyor. Diğer yandan gençle­rin ‘’çok çalışma’’ konusunda çekimser olduğu görülüyor. 6 gençten 1’i eğitim süreci sonrasında dinlenmek ve ne yapacağına karar vermek istiyor. Tecrübelilerse mas­ter vb. yollar ile eğitime de­vam edilip uzmanlaşılması gerektiğini düşünüyor.

Yeteneklerin yeni önceliği iş güvencesi

Kariyer.net’in The Network ve Boston Consulting Group ile yürüttüğü “Global Yeteneklerin Şifresi” ise Türkiye istihdam piyasası ile global piyasadaki dinamikleri karşılaştırdı. Global yeteneklere işten beklentileri sorulduğunda yetenekler önceliklerini; İş Güvencesi, İyi İş-Yaşam Dengesi ve Finansal Getiri şeklinde sıraladı.

2014’ten bu yana İş Güvencesi ve Finansal Getiri kriterleri ilk kez ilk 3’te kendine yer buldu. İyi iş-yaşam dengesi ise 2014 yılından bu yana ilk 3 öncelik arasında yer alıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çalışanların işten beklentileri sıralamasında iş güvencesi ve finansal getiri yükselişte. Bu iki kriterin ardından üçüncü sırada yer alan öğrenme ve kariyer gelişimi, Türkiye’de işgücünün yükselme isteğini gösteriyor.

İşverenlerin yetkinlik ihtiyaçları değişiyor

Kariyer.net, 2007-2024 arasında 300 bine yakın ilanı analiz etti. İşverenlerin ilanda talep ettiği 2 binden fazla tekil yeteneği ele aldı. 2010 öncesinde şirketlerin en çok talep ettiği içsel beceri iletişim becerisi oldu. Bunu takip eden beceriler ikna gücü, analitik düşünme ve müşteri odaklılık olarak sıralandı.

Günümüze yaklaştığımızda ise özellikle 2023’ten itibaren yapay zekanın etkisiyle trendlere yeni yeteneklerin eklendiği görülüyor. Analitik düşünme 2024’te ilk sırayı alırken yenilikçi ve araştırmacı özelliklere sahip adaylara daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Yüksek motivasyon, çözüm odaklılık ve ekip çalışmasına yatkınlık bu dönemde işverenlerin yeni talepleri arasına ekleniyor.

Çalışanlar artık daha cesur

Araştırma, çalışanların iş değiştirme noktasında çekinmediklerini de ortaya koydu. Kariyerinin ilk yıllarındaki her 2 adaydan 1’i önümüzdeki 1 yıl içinde iş değiştirmeyi planlarken, iş yaşamında 20 yılı geride bırakan her 4 adaydan 1’i aynı düşünceye sahip. Yeni bir iş aramaya sebep olacak en önemli unsur ise daha iyi bir maaş ve yan haklar oldu. 5 yıldan az deneyime sahip olanlar bu konuda ilk sırada gelirken, 20 yıl ve üzeri deneyime sahip olanlar ikinci sırada geldi.

Çalışanların yeni bir iş fırsatını değerlendirmesini sağlayacak en önemli unsurun tatmin edici maaş ve prim sistemi olduğu görüldü. Son iş yerinden istifa ederek ayrılan çalışanların yüzde 67’si iş bulmadan istifa etmeyi göze alırken, istifa edenlerin çoğunluğu uzun sayılmayacak bir süre içerisinde yeni işini buldu. Önce istifa edip sonra iş bulanların da yüzde 67’si 6 ay içinde mevcut işini bulduğunu ifade etti.