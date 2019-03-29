Karpol, katma değeri yüksek ürünler ihraç edecek

29 Mart 2019

Poliüretan, plastik ve kauçuk bazlı ürünler imal ettiklerini belirten Karpol Poliüretan sahibi Hasan Kara, “En çok mermer sektörüne hizmet veriyoruz. Fabrikamızın bulunduğu Denizli, Türkiye’de doğal taş dendiğinde akla ilk gelen iller olan Afyon, Burdur ve Muğla’nın kesişim noktasında. Bundan dolayı 200’den fazla mermer fabrikasına ve çok sayıda mermer makinesi üreticisine ev sahipliği yapıyor. Biz de bunlara yedek parça temini konusunda hizmet veriyoruz” dedi.

Mermer sektöründe özellikle kesme, delme, abrazyon, slimleme ve epoksi uygulamalarında kullanılan cihaz ve makinelerin plastik aksamlarını ürettiklerini ifade eden Hasan Kara, “Ahmet Nazif Zorlu OSB’de 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip yerimizde üretim yapıyoruz. Mermer ve tekstil başta olmak üzere, kuruyemiş makineleri ve benzer endüstriyel sektörlere hitap ediyoruz. Çözüm odaklı, inovatif ve Ar-Ge temelli bir firmayız” diye konuştu.

Poliüretan bazlı üretimde Denizli’nin tüm ihtiyacını karşılayacak düzeyde imalat kapasitesine sahip olduklarına değinen Kara, “Benzer şekilde kauçuk bazlı ürünlerde de Denizli payının yarısına hitap edebilecek kapasitemiz var. Erzurum’dan Diyarbakır’a, Edirne’den Adana’ya kadar birçok firmaya ‘ürün değil çözüm üretiyoruz’ sloganıyla hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.

“KOSGEB ve bakanlık desteklerinden faydalanmak istiyoruz”

Firma olarak, 2018’in ilk yarısının kendileri açısından önceki yıllarla karşılaştırıldığında stabil olduğunu vurgulayan Hasan Kara, “Fakat yılın ikinci yarısında pazarda yüzde 35’lere varan bir daralma oldu. Bu yılın ilk aylarında bu daralmanın daha da arttığını yakından takip ediyoruz. Son dönemde iki farklı alanda yatırım projesiyle ilgili olarak karar almamıza rağmen, mevcut ekonomideki öngörülemeyen durumlardan dolayı bu yatırımları ertelemek zorunda kaldık. Bunlar, katma değeri yüksek, yurtiçinde üretilmeyen ve cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacağına inandığımız üst düzey teknolojik üretime dayalı projeler” ifadelerini kaydetti.

Yatırım projeleriyle ilgili fizibilite çalışmalarının tamamlandığını anlatan Kara, “KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteklerinden faydalanmak istiyoruz. Bu yıl ayrıca İzmir’deki Marble Fuarı’na katılacağız. Fuara katılmadaki en temel ve öncelikli hedefimiz; ihracat altyapımızı tamamlayıp, yılın ikinci yarısında ihracat potansiyelimizi daha net görebilmemize katkı sağlayacağını düşünmemiz. İhracatımızın özellikle KOSGEB desteğiyle üretmeyi tasarladığımız ürünlere dayanmasını planlıyoruz” dedi.