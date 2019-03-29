Karpowership ve MOL, LNG ile elektrik üretecek

29 Mart 2019

Karadeniz Holding şirketlerinden Enerji Gemisi (Powership) filosunun sahibi ve operatörü Karpowership, Japon armatörlük şirketi MOL ile sıvı doğalgaz ile enerji üretmek üzere iş birliği yapıyor. İki şirket “KARMOL” markası altında dünyanın en güvenilir ve tercih edilir LNG-to-Powership (Sıvı Doğalgaz ile Enerji Üretme) çözümü sağlayıcısı olmak üzere iş birliği yapma konusunda anlaşma sağladı.

MOL ve Karpowership tarafından yapılan iş birliği sayesinde “Sıvı Doğal Gaz ile Enerji Üretme” projesi, sıvı doğalgazı bir yüzer depolama ve regazifikasyon ünitesi aracılığıyla sıvıdan gaz haline getirip bu doğalgazı alarak Powership® üzerinden enerji üretecek. KARMOL iş birliği “Sıvı Doğal Gaz ile Enerji Üretme” konusunda müşteriler için anında tasarruf yaratmak ve enerji talebini karşılamak üzere inşa maliyeti açısından oldukça rekabetçi, ekonomik ve hızlı çözüm sağlayabilecek.

MOL ve Karpowership mevcut bir sıvı doğal gaz taşıyıcıyı bir yüzer depolama ve regazifikasyon ünitesine (FSRU) dönüştürmeye başladı.

Powership filosu, Lübnan’ın yüzde 25, Gana’nın yüzde 26, Mozambik’in yüzde 10, Endonezya’nın adaları olan Kuzey Sulawesi’nin yüzde 30, Doğu Nusa Tenggara’nın yüzde 55, Ambon’un yüzde 80 ve Medan’ın yüzde 10, Sudan’ın yüzde 10, Gambiya’nın yüzde 80 ve Sierra Leone’nin yüzde 80 elektrik ihtiyacını karşılıyor. 2018 yılına kadar Irak’ın enerji ihtiyacının yüzde 15’ini ve Zambiya’nın yüzde 16’sını karşılıyor.