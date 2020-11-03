Karsan, 6,3 milyon TL net kâr açıkladı

03 Kasım 2020

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ, bu yılın 9 ayında 6,3 milyon TL konsolide net kâr açıkladı.

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şirket, 2020 yılının 9 ayında 6 milyon 296 bin TL konsolide net kâr açıkladı.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 20 milyon 418 bin TL konsolide net kâr elde etmişti.

Geçen yılın 3. çeyreğinde 12 milyon 95 bin TL konsolide net kâr elde eden Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ, bu yılın aynı döneminde 10 milyon 320 bin TL konsolide net kâr açıkladı.