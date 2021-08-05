Karsan, Bursa’da yeni şube açıyor

Karsan, Oyak Renault ile gerçekleştirdiği anlaşma kapamında yeni şube açıyor. Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (HOSAB) açılacak şubede Karsan ve Menarinibus markalı araçlar üretilecek.

Karsan, 2 Ağustos'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Oyak Renault ile 2022’nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane Sedan üretimi için 5 yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Üretim başlangıcı için gerekli yatırımların 1,5 yıl sürede tamamlanmasının planlandığının bildirildiği açıklamada, üretimin Karsan tesislerinde yapılması için planlanan yatırım tutarının 210 milyon TL olduğu, yatırım yıllık 55 bin adetlik kapasiteye cevap verecek şekilde hedeflendiği aktarıldı.

Karsan ve Menarinibus markalı araçlar üretilecek

Karsan, KAP'a bugün (5 Ağustos) yaptığı açıklama ile de Oyak Renault ile yapılan anlaşma çerçevesinde çalışmalara başladığını duyurdu. Açıklamda, “Şirketimiz, 2 Ağustos 2021 tarihli özel durum açıklamasında detaylı olarak duyurduğu üzere, Oyak Renault ile sözleşme imzalamış ve sözleşme çerçevesinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde, Şirketimizin mevcut tesislerinin yeniden düzenlenmesi gerekmiş ve faaliyetlerimizin genişlemesi nedeniyle yeni bir şube açılmasına karar verilmiştir.” denildi.

Yeni açılacak şubede, Karsan markalı dizel, elektrikli ve otonom araçlar ile Menarinibus markalı 10, 12 ve 18 metre doğalgazlı ve dizel otobüslerin gövdelerinin üretileceğinin kaydedildiği açıklamada, “Bursa ili Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Cad. NO:40 Nilüfer/BURSA adresinde bulunan fabrika binası ve müştemilatları sahası içerisinde ticari ve sınai faaliyet göstermek amacıyla, ayrıca bir sermaye ayrılmadan merkez sermaye ile idare edilecek, ‘Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bursa HOSAB Şubesi’ unvanlı şubeye ilişkin tescil ve ilan işlemleri yapılmak üzere çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.” ifadelerine yer verildi.