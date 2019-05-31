Karsan, elektrikli araç pazarında rekabete girecek

31 Mayıs 2019

Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda prototipini sergiledikleri 8 metrelik elektrikli araçları Atak Electric’in de bu yıl lansmanını yaparak seri üretimine geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Karsan CEO’su Okan Baş, iç pazardaki dalgalanmayı ihracat ile dengelediklerini ifade eden Baş, bunun yanında Italyan Menarinibus’un yaklaşık 50 milyon euroluk siparişi ile fabrikadaki üretimin devamlılığını da sürdüreceklerini aktardı. Türk otomotiv sektörünün daralma yaşadığı 2018 yılında, Karsan olarak ihracat pazarlarına odaklandıklarını dile getiren Baş, net satış hasılatını bir önceki yıla göre yüzde 52 oranında artırarak 1,5 milyar liraya ulaştırdıklarını söyledi.

Okan Baş, “Net satış hasılatındaki bu artışın etkisiyle, 2018 yılı faaliyet karını yüzde 34 oranında artırarak 227 milyon TL ile son on yılın en yüksek seviyelerinde gerçekleştirdik. 2018 yılında üretim ve ihracat faaliyetlerimizle elde ettiğimiz 165 milyon dolarlık yurt dışı satış başarısıyla sektörümüze büyük bir katkı sağladık. 2018 yılında satışlarımızın yüzde 51’ini ihracattan karşıladık. 6 metreden 18 metreye kadar farklı boylardaki araçlarımız Romanya başta olmak üzere, bugün dünyanın 20 farklı ülkesinde yollara çıkmış durumdadır” diye konuştu.

Atak Electric’te BMW’nin teknolojisi kullanılacak

Karsan Ar-Ge ekibinin BMW ile birlikte, BMW’nin otomobillerinde kullandığı teknolojik altyapıyı kullanarak endüstriyelleştirmek üzere geliştirdiği Atak Electric’in seri üretimine bu yılın ikinci yarısında başlanacağını bildiren Baş, “Karsan, Atak Electric’i diğer elektrikli araç geliştiren markalardan farklı olarak, ticari olarak da kendini kanıtlamış yüksek teknolojik altyapı kullanarak; çok kısa sürede seri üretime geçebilecek şekilde geliştirdi. Sıfır emisyonlu Atak Electric menzili ile rakiplerinden ayrışıyor, 8 metrelik boyutu ve ideal yolcu kapasitesi ile pazara hızlı bir giriş yapmasını hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Düşük faizli esnaf kredileri pazarı rahatlatacak”

Döviz kurlarında yaşanan anlık hızlı değişimler sonucu kur farkı gideri oluştuğuna işaret eden Okan Baş, şu değerlendirmeyi yaptı: “Karsan olarak ihracat ağırlıklı çalışıyor olmamız sebebiyle döviz kurlarının yüksek seyrediyor olması operasyonel karlılığımızı arttırırken, finansal borçlar tarafında bizlere maliyet yüklemektedir. Özellikle TL/faiz oranlarının çok yüksek seyretmesi döviz ve ihracat kaynaklı kredilere bizleri yönlendirirken kur farkı maliyetleri ile karşı karşıya kalabilmekteyiz. İç pazardaki ticari araç satışlarında da etkili bir daralma söz konusu. Özellikle ticari araç müşterilerinin beklediği düşük faizli esnaf kredilerinin arttırılması pazarın tümünü rahatlatacaktır.”

IIA’daki hisselerini artırdı

Karsan olarak Industria Italiana Autobus’taki (IIA) hisselerini yüzde 5’ten yüzde 28.5’e çıkardıklarını belirten Okan Baş, “IIA yatırımımız Avrupa pazarında know-how anlamında büyük katkı sağlayacak. Altyapıyı şu an İtalya’ya gönderdiğimiz Karsan ekibi oluşturuyor” dedi. Türk otomotiv sanayinde 53 yılı geride bıraktıklarını belirten Baş, “Globalde önde gelen otomotiv devleri için üretim yapıyoruz. Ayrıca toplu taşımacılık alanında kendi markamız ile özgün ürünleri imal edip, pazara sunuyoruz” dedi.

Baş, Bursa’da yer alan tesislerinde Hyundai Motor Company’ye ait H350 model panelvanları, minibüs ve şasi kamyonetleri, Menarinibus markası altında 10-12-18 m otobüsleri, Bozankaya için elektrikli otobüsleri ve kendi markası ile Karsan JEST, Karsan ATAK şehir içi toplu taşıma otobüsü ve Karsan STAR turizm-servis otobüslerini ürettiklerini aktardı.